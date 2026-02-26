SPECIAL Istoria, dar, mai ales, conducerea îl va judeca: Cristi Chivu, bilanț incert, în primul sezon la Inter. Șanse mari la „event”

Cristian Chivu se regăsește cu șanse uriașe de a ieși campion al Italiei, cu Internazionale Milano, la 16 ani distanță de la ultimul titlu de campion al Seriei A, cucerit ca fotbalist.

Campion al Italiei, cu Internazionale Milano, în 2008, în 2009 și în 2010, Cristian Chivu se apropie de marea performanță de a intra în clubul ales al foștilor fotbaliști care sunt capabili să repete performanța, cu aceeași echipă, din postura de antrenor.

În istoria clubului Internazionale Milano, Cristian Chivu ar ocupa, prin câștigarea Serie A 2025/26 un loc distins, alături de Giovanni Trapatonni și Roberto Mancini.

Bilanțul lui Cristian Chivu în meciurile importante, actualizat în 26 februarie: 6 victorii, 9 înfrângeri, un egal

  • A pierdut deja două trofee, dar asta poate să nu însemne prea mult. Inter e aproape de „event.”

În Coppa Italia, competiție transmisă exclusiv de VOYO, Inter a rămas principala favorită la câștigarea trofeului. Va înfrunta, în dublă-manșă, Como, în semifinale, urmând ca în posibila finală să joace contra Atalantei ori împotriva lui Lazio.

Gu șase victorii, nouă înfrângeri și un egal, în primele șaisprezece partide jucate contra unor grupări importante din Italia, Spania, Anglia sau Norvegia, Cristian Chivu are un golaveraj de -3 - cu 23 de goluri înscrise și 26, încasate - în meciurile enumerate mai jos.

  • Juventus - Inter 4-3
  • Roma - Inter 0-1
  • Napoli - Inter 3-1
  • Inter - Lazio 2-0
  • Inter - AC Milan 0-1
  • Atletico Madrid - Inter 2-1
  • Inter - Liverpool 0-1
  • Bologna - Inter 2-1 (supercupă)
  • Atalanta - Inter 0-1
  • Inter - Bologna 3-1
  • Inter - Napoli 2-2
  • Inter - Arsenal 1-3
  • Dortmund - Inter 0-2
  • Inter - Juventus 3-2
  • Bodo/Glimt - Inter 3-1
  • Inter - Bodo/Glimt 1-2

Ce vedem la Interul antrenat de Chivu, într-un prim an cu semnale mixte

Ce vedem la Interul antrenat de Cristian Chivu sunt patru înfrângeri suferite în finaluri dramatice de meci, cu Juventus, Atletico, Liverpool și Bologna, în supercupă, aspect care atestă o echipă care nu are cele mai bune mecanisme de reacție la situațiile critice la care o pot expune o partidă cu presiune.

Notăm, dincolo de cele două trofee pierdute deja - Liga Campionilor și Supercupa Italiei - problemele Interului în a descoase echipe cu pressing sâcâitor. S-a întâmplat cu Arsenal, care a sufocat-o pe Inter încă din primele secunde ale jocului, cu Napoli, dar până și cu Bodo/Glimt, chiar de două ori.

Mai presus de titlul de campion în Serie A, care poate veni, Inter având zece puncte în fața rivalei Milan, cu 12 etape rămase de jucat, rămân câteva întrebări pe care Cristian Chivu le poate rezolva în timp util.

Hakan Calhanoglu și Cristi Chivu / Foto IMAGO
Dacă ia titlul în Serie A, Cristian Chivu începe mai bine decât Simone Inzaghi, ca antrenor al Interului

În primul rând, progresul tactic, care părea confirmat după meciul cu Juventus, dar despre care au apărut dubii, după dubla înfrângere cu Bodo/Glimt, trebuie să devină o certitudine. Victorii cu echipe care presează dur, ieșiri defensive prin curajul fundașilor și mai multă bătaie în atac ar putea fi printre factorii care ar putea rezolva această dilemă.

În al doilea rând, jucătorii par să îl fi acceptat pe Cristian Chivu, spre deosebire de startul greoi de campionat, dar încă nu dispun de încrederea pe care o arătau atunci când Interul era pregătit de Simone Inzaghi. O serie de partide cu mutări inspirate din partea lui Chivu poate rebalansa situația, dar, cum se întâmplă mereu în sport, întâi, e nevoie de rezultate pentru a recontura nivelurile de încredere ale jucătorilor.

Jose Mourinho a mai câștigat titlul cu Inter, în primul său sezon ca antrenor la Milano

În al treilea rând, Inter și-a pierdut din puterea de a intimida, de care se bucura din plin sub comanda lui Inzaghi. Victorii în ultimul minut la echipe mai slab cotate sau un 2-0 cu Lecce conturat târziu în partidă nu fac decât să sporească incertitudinea din cadrul echipei, dar și să transmită concurenței că Interul nu mai poate ce putea în sezoanele trecute. Reașezat, pe alocuri, jocul lui Inter poate să crească gradul de risc, dar inteligent, astfel încât să apară victoriile la scor și, mai ales, o capacitate crescută de a marca care să pună apărările adverse în gardă. Mai mult risc, mai multă șansă la victorie, dar calculele sunt complexe.

Ușor de spus, greu de făcut, dar, până acum, Cristian Chivu are victoria de a-și fi acordat o șansă uriașă la câștigarea titlului de campion în Serie A, la primul sezon pe banca nerazzurrilor.

Iar cine crede că această performanță e lucru puțin, ar putea să ia în calcul că Simone Inzaghi nu a reușit să iasă campion cu Internazionale Milano, în primul an al său ca antrenor.

Oricât de slab sau puternic ar fi sezonul 2025/26 în Serie A, istoria va trata acest subiect ca pe un detaliu, iar Cristi Chivu ar putea avea șansa de a înainta cu mai mult curaj înspre o echipă pe care să o traseze cu mai multă autoritate, în sezoanele următoare.

E nevoie însă de răbdare, de victorii în Cupa Italiei, dar și de o gestiune bună a ultimelor zece etape din campionatul italian.

