Campion al Italiei, cu Internazionale Milano, în 2008, în 2009 și în 2010, Cristian Chivu se apropie de marea performanță de a intra în clubul ales al foștilor fotbaliști care sunt capabili să repete performanța, cu aceeași echipă, din postura de antrenor.

În istoria clubului Internazionale Milano, Cristian Chivu ar ocupa, prin câștigarea Serie A 2025/26 un loc distins, alături de Giovanni Trapatonni și Roberto Mancini.

Bilanțul lui Cristian Chivu în meciurile importante, actualizat în 26 februarie: 6 victorii, 9 înfrângeri, un egal

A pierdut deja două trofee, dar asta poate să nu însemne prea mult. Inter e aproape de „event.”

În Coppa Italia, competiție transmisă exclusiv de VOYO, Inter a rămas principala favorită la câștigarea trofeului. Va înfrunta, în dublă-manșă, Como, în semifinale, urmând ca în posibila finală să joace contra Atalantei ori împotriva lui Lazio.

Gu șase victorii, nouă înfrângeri și un egal, în primele șaisprezece partide jucate contra unor grupări importante din Italia, Spania, Anglia sau Norvegia, Cristian Chivu are un golaveraj de -3 - cu 23 de goluri înscrise și 26, încasate - în meciurile enumerate mai jos.

Juventus - Inter 4-3

Roma - Inter 0-1

Napoli - Inter 3-1

Inter - Lazio 2-0

Inter - AC Milan 0-1

Atletico Madrid - Inter 2-1

Inter - Liverpool 0-1

Bologna - Inter 2-1 (supercupă)

Atalanta - Inter 0-1

Inter - Bologna 3-1

Inter - Napoli 2-2

Inter - Arsenal 1-3

Dortmund - Inter 0-2

Inter - Juventus 3-2

Bodo/Glimt - Inter 3-1

Inter - Bodo/Glimt 1-2

Ce vedem la Interul antrenat de Chivu, într-un prim an cu semnale mixte

Ce vedem la Interul antrenat de Cristian Chivu sunt patru înfrângeri suferite în finaluri dramatice de meci, cu Juventus, Atletico, Liverpool și Bologna, în supercupă, aspect care atestă o echipă care nu are cele mai bune mecanisme de reacție la situațiile critice la care o pot expune o partidă cu presiune.

Notăm, dincolo de cele două trofee pierdute deja - Liga Campionilor și Supercupa Italiei - problemele Interului în a descoase echipe cu pressing sâcâitor. S-a întâmplat cu Arsenal, care a sufocat-o pe Inter încă din primele secunde ale jocului, cu Napoli, dar până și cu Bodo/Glimt, chiar de două ori.

Mai presus de titlul de campion în Serie A, care poate veni, Inter având zece puncte în fața rivalei Milan, cu 12 etape rămase de jucat, rămân câteva întrebări pe care Cristian Chivu le poate rezolva în timp util.