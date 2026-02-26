Eddy Gnahore (32 de ani), mijlocașul defensiv al celor de la FC Dinamo, a discutat despre viitorul său la echipa din „Ștefan cel Mare”, în condițiile în care actualul său angajament expiră la finalul acestui sezon, pe 30 iunie 2026. Jucătorul a dezvăluit că a refuzat deja alte propuneri pentru a continua în tricoul alb-roșu și așteaptă finalul campionatului pentru a lua o decizie definitivă alături de conducere.

„Am zis de la început că mă simt bine aici. Am avut discuții, oferte de la alte cluburi în trecut în timp ce eram aici și le-am refuzat pe toate ca să rămân aici. Sentimentele mele nu s-au schimbat, încă mă simt bine aici. Sunt foarte fericit aici. Dar sentimentele nu sunt tot ce contează. Acum mă concentrez pe finalul de sezon, să dau totul și să vedem unde putem termina ca echipă.

După play-off putem trage o linie și ne vom putea așeza și vom putea discuta despre ce e mai bine. Evident că trebuie să ne așezam la masa, cu președintele să găsim o soluție, să ajungem la o înțelegere. Nu ține numai de mine, ține și de ei. Trebuie să găsim calea de mijloc. Dacă vom găsi o cale de mijloc, va fi bine, dacă nu, o vom lua pe drumuri separate. Am găsit calea de mijloc în trecut, am semnat un nou contract și nu văd de ce dacă ambele părți își doresc, de ce nu am găsi calea de mijloc”, a transmis Eddy Gnahoré pentru PRO TV (SPORT.RO).

Fidelitate pentru alb-roșii

Fotbalistul francez, cotat în prezent la 750.000 de euro, este un om de bază în echipa dinamovistă, bifând 27 de prezențe în actuala ediție de SuperLiga. Acesta a ținut să sublinieze atașamentul său față de club, excluzând un transfer la o altă echipă din campionatul intern.

„Eu întotdeauna am zis că Dinamo este prima echipa cu care am semnat din România. Este clubul pe care îl plac și mă simt bine și am zis-o de mult. Voi juca numai pentru Dinamo. Dacă ar fi să plec de la acest club voi pleca în străinătate. Nu voi schimba cluburile aici în România”, a adăugat mijlocașul.