La debutul său pe banca roș-albaștrilor, Marius Baciu a tras primele concluzii despre echipă și a analizat duelul cu Dinamo, programat vineri, 29 mai, de la ora 20:30, pe Stadionul Arcul de Triumf.

Tehnicianul a recunoscut că echipa a avut momente dificile, mai ales în zona centrală, dar s-a declarat mulțumit de reacția jucătorilor, în special în repriza a doua și în prelungiri.

Ce a spus Marius Baciu despre Tavi Popescu și finala cu Dinamo

„Mi-a plăcut reacția băieților. Am avut câteva probleme care nu mi-au plăcut, la ce am cerut, chiar dacă nu am cerut. A doua repriză cred că am avut momentele noastre foarte bune. Nu am avut forță deloc cu atacantul nostru, cu copilul (n.r. - Alex Stoian). Cred că intrarea lui Cisotti acolo a reglat oarecum și am putut să ținem de minge.

Ne trebuia un jucător care trebuia să alerge foarte bine. Darius Olaru avea o problemă la picior și la antrenament l-am folosit puțin pe Cisotti pe poziția aia și știam că poate să ne ajute și la mijlocul terenului.

A avut o problemă Miculescu, a fost o schimbare forțată. Am reglat fiindcă avem colegi care văd foarte bine, am împărțit munca cu Alin și Filip și ofensiv, și defensiv și cred că am reacționat destul de bine acolo. Nu mi-a plăcut zona centrală. Din păcate, acolo am avut cele mai multe emoții. Pe faza defensivă trebuia să coboare Tase sau Olaru, să facem un 4-4-2.

Am avut câteva erori, câteva greșeli nepermise. Și Joao putea să fie mult mai atent și cred că puteam să facem mult mai mult și cu el. Am cerut cu fundașii laterali să urce sus. Am încercat să facem superioritate numerică, nu știu cât am reușit, că nu am lucrat cât am povestit de data asta.

Tavi e un copil care are nevoie de susținere, mie îmi place foarte mult de el. Știam că Miculescu poate să aibă probleme, l-am pregătit exact ca pe un titular, știam că poate să fie și prelungiri și atunci Tavi chiar a intrat extraordinar. Nu vreau să vorbesc doar ofensiv, dar și defensiv. Eu i-am cerut să dribleze, să facă ce vrea el. Dacă ascultă și are posibilitatea să intre 1 la 1, să încerce și în stânga și să dezechilibreze. De mult nu am văzut unul ca el.

Dinamo e o echipă foarte bună. Acum am trecut de hopul ăsta, a fost extraordinar de complicat și greu, am reușit să facem doar 3 antrenamente împreună. Când iei gol la ultima fază, nepermis. În fine, debusolarea și poate frica de rezultat ne-a dus acolo să greșim. Mi-a plăcut reacția. În minutele de prelungiri cred că am avut controlul jocului, și ei o echipă bună. Una peste alta, se termină cu bine într-o semifinală, chiar nu mai contează.

Meci Steaua – Dinamo, FCSB – Dinamo, nu cred că poți să te gândești la un favorit. Dacă stăm să ne gândim că sunt în play-off, poate da. Au o zi în plus, au avut un joc foarte bun, au un antrenor foarte bun, e o echipă care poate să bată orice echipă”, a spus Marius Baciu la finalul partidei.

Dinamo - FCSB, finala pentru Conference League

Vineri vom afla ultima echipă calificată în cupele europene. Dinamo va primi vizita celor de la FCSB, pe 29 mai, de la ora 20:30. Marele derby va avea loc pe Stadionul Arcul de Triumf.

Învingătoarea de vineri va obține calificarea în turul 2 preliminar din UEFA Conference League.

Miza va fi uriașă pentru ambele cluburi. Ultimul sezon în care Dinamo a participat în cupele europene a fost 2012/2013. Atunci, "Câinii" au jucat în play-off-ul UEFA Europa League, fiind eliminați de Metalist Harkiv cu scorul general de 1-4.

În schimb, FCSB e obișnuită să joace măcar în preliminariile cupelor europene. Mai mult decât atât, în ultimele două sezoane, clubul lui Gigi Becali a evoluat în faza principală din UEFA Europa League.

Campioana Universitatea Craiova va începe noul sezon în preliminariile UEFA Champions League, în timp ce Universitatea Cluj va juca în preliminariile UEFA Europa League.

În preliminariile UEFA Conference League va mai evolua CFR Cluj, după ce ardelenii s-au clasat pe locul 3 în play-off.

Noul sezon al Ligii 1 va debuta în mijlocul verii, pe 18-19 iulie 2026. Supercupa României va avea loc o săptămâna mai devreme, pe 11 iulie.