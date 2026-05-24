Sportiva din România a avut puține emoții în fața tinerei jucătoare din Franța, Ksenia Efremova, care, la 17 ani, a primit o invitație de joc pe tabloul principal al competiției din Paris.

În puțin peste o oră de joc, Sorana Cîrstea a dispus de Ksenia Efremova, scor 6-3, 6-1, reușind o calificare expeditivă care îi lasă loc de suficientă odihnă înaintea celui de-al doilea tur.

Sorana Cîrstea, serie de nouă game-uri la rând, în meciul cu Efremova

Număr 625 mondial, Efremova a început mai bine partida și s-a desprins cu break în față, conducând-o pe mult mai experimentata Sorana cu 3-1 la game-uri, după un game adjudecat în urma a șase egalități disputate la patruzeci.

Din acel moment, Cîrstea și-a rearanjat planul tactic, a devenit mai incisivă la retur și a legat două break-uri prin care a conturat o serie totală de nouă game-uri apropiate consecutiv.

De la 1-3 nu doar că s-a făcut 6-3, ci și 4-0 în manșa a doua, Cîrstea reușind să marșeze pe o tendință de joc de neoprit pentru tânăra Efremova.