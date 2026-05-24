La debutul lui Marius Baciu pe banca tehnică, FCSB s-a impus în fața celor de la FC Botoșani, scor 4-3, în primul meci de baraj.

Dinamo - FCSB, finala pentru Conference League

Vineri vom afla ultima echipă calificată în cupele europene. Dinamo va primi vizita celor de la FCSB, pe 29 mai, de la ora 20:30. Marele derby va avea loc pe Stadionul Arcul de Triumf.

Învingătoarea de vineri va obține calificarea în turul 2 preliminar din UEFA Conference League.

Miza va fi uriașă pentru ambele cluburi. Ultimul sezon în care Dinamo a participat în cupele europene a fost 2012/2013. Atunci, "Câinii" au jucat în play-off-ul UEFA Europa League, fiind eliminați de Metalist Harkiv cu scorul general de 1-4.

În schimb, FCSB e obișnuită să joace măcar în preliminariile cupelor europene. Mai mult decât atât, în ultimele două sezoane, clubul lui Gigi Becali a evoluat în faza principală din UEFA Europa League.

Campioana Universitatea Craiova va începe noul sezon în preliminariile UEFA Champions League, în timp ce Universitatea Cluj va juca în preliminariile UEFA Europa League.

În preliminariile UEFA Conference League va mai evolua CFR Cluj, după ce ardelenii s-au clasat pe locul 3 în play-off.

Noul sezon al Ligii 1 va debuta în mijlocul verii, pe 18-19 iulie 2026. Supercupa României va avea loc o săptămâna mai devreme, pe 11 iulie.