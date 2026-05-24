Dinamo și FCSB vor juca vineri, 29 mai, de la ora 20:30, finala barajului pentru un loc în UEFA Conference League. Duelul se va disputa pe Stadionul Arcul de Triumf, iar miza este calificarea în turul 2 preliminar al competiției europene.

Becali l-a lăudat pe Tavi Popescu după golul decisiv

Învingătoarea din derby va merge în Conference League, competiție în care FCSB a mai evoluat în fazele preliminare în ultimele sezoane, în timp ce Dinamo nu a mai jucat în cupele europene din 2013.

După meciul cu Botoșani, Gigi Becali l-a evidențiat pe Octavian Popescu, autorul golului decisiv din minutul 107.

„El (n.r. Tavi Popescu) a avut o creștere în campionatul ăsta, spre final. El ne-a calificat, asta e calificarea lui, golul lui, total golul lui”, a declarat Becali la Digi Sport.

Tavi Popescu a decis partida cu o acțiune individuală spectaculoasă. Winger-ul FCSB a trecut de mai mulți adversari în careu și a finalizat cu un șut plasat, jos, la colțul lung, fără șanse pentru Anestis.