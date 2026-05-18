În urma acestui eșec, UTA Arad a urcat pe prima poziție în play-out, în timp ce sibienii au prins barajul pentru menținerea în SuperLiga.

Formația pregătită de Dorinel Munteanu a profitat și de celelalte rezultate ale etapei și va disputa barajul contra celor de la FC Voluntari.

Lucian Filip: „Este o înfrângere dureroasă”

La finalul partidei, antrenorul interimar al roș-albaștrilor, Lucian Filip, s-a declarat dezamăgit de prestația echipei și a recunoscut că FCSB trebuia să câștige, chiar și în formula folosită la Sibiu.

„Indiferent de situație, este o înfrângere dureroasă. Nu îmi convine această situație. Suntem un club mare. Jucătorii care intră, chiar dacă au jucat mai puțin sau deloc, chiar dacă am jucat cu copii, normal era să câștigăm acest joc.

Asta a fost dintotdeauna. Toate echipele care joacă împotriva noastră dau la fiecare fază 100%. Sper că a fost o alegere bună faptul că am lăsat jucătorii acasă și sper foarte mult ca la următorul joc să câștigăm și să trecem de baraj. Avem o cale de ieșire raportat la rezultatele proaste pe care le-am făcut în acest sezon”, a declarat Lucian Filip.

După ultima etapă din play-out, Farul Constanța și FC Hermannstadt vor merge la barajul de menținere în SuperLiga, în timp ce Unirea Slobozia și Metaloglobus București au retrogradat direct.