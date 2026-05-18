Decizia lui Gigi Becali poate declanșa haosul la FCSB! Mihai Stoica: ”Să aleagă pe cineva în locul meu!”

Decizia lui Gigi Becali poate declanșa haosul la FCSB! Mihai Stoica: ”Să aleagă pe cineva în locul meu!” Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

FCSB are un nou antrenor principal.

TAGS:
Mihai StoicaMarius BaciuFCSBGigi Becali
Din articol

Gigi Becali a anunțat luni seară că a decis cine se va ocupa de echipa roș-albastră în următorul sezon.

Mihai Stoica amenința că pleacă de la FCSB dacă va fi numit un antrenor român

  • Dinamo bucuresti juventus bucuresti play out liga 1 betano 30032018 1
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Marius Baciu, fostul fundaș central și căpitan al roș-albaștrilor de la finalul anilor 90, a semnat, conform patronului de la FCSB, un contract valabil pe un an. FCSB avea nevoie să numească cât mai repede un nou antrenor principal pentru meciurile de baraj având în vedere că derogarea primită de Lucian Filip de la FRF va expira.

În urmă cu câteva săptămâni, la scurt timp după plecarea lui Mirel Rădoi, Mihai Stoica declara cu tărie că vrea un antrenor străin la echipă și că, în cazul în care Gigi Becali va alege să numească un antrenor român, atunci și el o va părăsi pe FCSB.

Mihai Stoica mărturisea la acel moment că și-a pierdut încrederea în antrenorii români și că nu crede că există la momentul de față un tehnician potrivit să ocupe banca roș-albaștrilor.

Ce e exclus e ce se scrie prin presă. Am văzut că ba e Reghecampf, ba Șumudică, ba Toni Petrea, ba Dică. Nu, exclus! Toate variantele sunt excluse. Eu vreau să lucrez cu un antrenor străin. Mi-a mers bine cu antrenorii străini - și cu Zenga, și cu Protasov, și cu Elias. Astea sunt ideile mele. Mai departe, Gigi va lua deciziile, dar deocamdată așa văd eu că stau lucrurile

(n.r - întrebat ce va face dacă Gigi Becali va decide să aducă un antrenor român) Atunci, va trebui să aleagă pe cineva din club în locul meu! Nu există un antrenor român în care să am încredere la momentul ăsta. Mă refer la cei care nu sunt sunt sub contract la momentul ăsta", declara Mihai Stoica la finalul lunii aprilie. 

Rămâne de văzut ce va urma la FCSB după numirea lui Marius Baciu pe banca tehnică și dacă Mihai Stoica se va ține de cuvânt. Șansele ca președintele Consiliului de Administrație de la FCSB să plece de la echipă sunt mici, mai ales în condițiile în care el și Marius Baciu sunt colegi de platou. 

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Incendiu puternic la un depozit de cauciucuri din Bragadiru. Flăcările s-au extins pe 1000 de mp. A fost emis Ro-Alert
Incendiu puternic la un depozit de cauciucuri din Bragadiru. Flăcările s-au extins pe 1000 de mp. A fost emis Ro-Alert
ULTIMELE STIRI
Denis Alibec, mâhnit după ce Farul a pierdut cu Metaloglobus și merge la baraj: ”Rușinos! Nu suntem în stare”
Denis Alibec, mâhnit după ce Farul a pierdut cu Metaloglobus și merge la baraj: ”Rușinos! Nu suntem în stare”
Declarațiile lui Lucian Filip după ce FCSB a pierdut cu Hermannstadt și a pierdut locul 1
Declarațiile lui Lucian Filip după ce FCSB a pierdut cu Hermannstadt și a pierdut locul 1
Florin Bratu a făcut anunțul despre viitorul său după ce Metaloglobus a trimis-o pe Farul la baraj: ”Mi-a dat o șansă!”
Florin Bratu a făcut anunțul despre viitorul său după ce Metaloglobus a trimis-o pe Farul la baraj: ”Mi-a dat o șansă!”
Adrian Mihalcea, în lacrimi după ce a retrogradat-o pe Unirea Slobozia. Ce a spus despre plecarea de la UTA
Adrian Mihalcea, în lacrimi după ce a retrogradat-o pe Unirea Slobozia. Ce a spus despre plecarea de la UTA
Ilie Dumitrescu, oripilat după ce a văzut Farul - Metaloglobus 0-1: ”Cam asta e problema”
Ilie Dumitrescu, oripilat după ce a văzut Farul - Metaloglobus 0-1: ”Cam asta e problema”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Fostul campion mondial a recunoscut că și-a omorât soția și a scăpat doar cu o pedeapsă cu suspendare

Fostul campion mondial a recunoscut că și-a omorât soția și a scăpat doar cu o pedeapsă cu suspendare

Chipciu, nervos la flash-interviu după umilința de la Craiova: "Să nu mă mai chemați data viitoare"

Chipciu, nervos la flash-interviu după umilința de la Craiova: "Să nu mă mai chemați data viitoare"

Ce se întâmplă cu Supercupa României după ce Universitatea Craiova a făcut eventul! Ce spune regulamentul FRF

Ce se întâmplă cu Supercupa României după ce Universitatea Craiova a făcut eventul! Ce spune regulamentul FRF

Aflată în plin divorț, soția fotbalistului s-a pozat nud și a distribuit fotografia pe internet

Aflată în plin divorț, soția fotbalistului s-a pozat nud și a distribuit fotografia pe internet

FCSB are un nou antrenor! Gigi Becali: ”L-am pus acum o oră! A semnat pe un an”

FCSB are un nou antrenor! Gigi Becali: ”L-am pus acum o oră! A semnat pe un an”

Fabrizio Romano al arabilor anunță: „Iordănescu semnează!“. Fostul selecționer dă lovitura

Fabrizio Romano al arabilor anunță: „Iordănescu semnează!“. Fostul selecționer dă lovitura



Recomandarile redactiei
Denis Alibec, mâhnit după ce Farul a pierdut cu Metaloglobus și merge la baraj: ”Rușinos! Nu suntem în stare”
Denis Alibec, mâhnit după ce Farul a pierdut cu Metaloglobus și merge la baraj: ”Rușinos! Nu suntem în stare”
Declarațiile lui Lucian Filip după ce FCSB a pierdut cu Hermannstadt și a pierdut locul 1
Declarațiile lui Lucian Filip după ce FCSB a pierdut cu Hermannstadt și a pierdut locul 1
Florin Bratu a făcut anunțul despre viitorul său după ce Metaloglobus a trimis-o pe Farul la baraj: ”Mi-a dat o șansă!”
Florin Bratu a făcut anunțul despre viitorul său după ce Metaloglobus a trimis-o pe Farul la baraj: ”Mi-a dat o șansă!”
Adrian Mihalcea, în lacrimi după ce a retrogradat-o pe Unirea Slobozia. Ce a spus despre plecarea de la UTA
Adrian Mihalcea, în lacrimi după ce a retrogradat-o pe Unirea Slobozia. Ce a spus despre plecarea de la UTA
Prima reacție a lui Victor Pițurcă după ce Gigi Becali a ales antrenorul pentru FCSB: ”Am auzit și eu...”
Prima reacție a lui Victor Pițurcă după ce Gigi Becali a ales antrenorul pentru FCSB: ”Am auzit și eu...”
Alte subiecte de interes
Mihai Stoica îl taxează dur pe Benjamin Siegrist după derby-ul Rapid - Dinamo: "Putea să nu mai spună nimic!"
Mihai Stoica îl taxează dur pe Benjamin Siegrist după derby-ul Rapid - Dinamo: "Putea să nu mai spună nimic!"
Mihai Stoica și-a explicat reacția nervoasă la adresa lui Baba Alhassan: ”Mă enervează foarte tare!”
Mihai Stoica și-a explicat reacția nervoasă la adresa lui Baba Alhassan: ”Mă enervează foarte tare!”
A fost sau nu penalty pentru FCSB? Experții au căzut de acord după meciul cu Unirea Slobozia
A fost sau nu penalty pentru FCSB? Experții au căzut de acord după meciul cu Unirea Slobozia
Replică pentru Alin Stoica: ”Văd o răutate, o frustrare”
Replică pentru Alin Stoica: ”Văd o răutate, o frustrare”
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
CITESTE SI
Dara, primită ca o eroină în Bulgaria după ce a adus prima victorie la Eurovision cu „Bangaranga”: „Totul este posibil”. FOTO

stirileprotv Dara, primită ca o eroină în Bulgaria după ce a adus prima victorie la Eurovision cu „Bangaranga”: „Totul este posibil”. FOTO

Artist celebru, surprins la Paris alături de cele trei iubite: „Cei mai mulți pot doar să viseze la un astfel de tip de iubire"

protv Artist celebru, surprins la Paris alături de cele trei iubite: „Cei mai mulți pot doar să viseze la un astfel de tip de iubire"

Ce arată primele sondaje după moțiunea de cenzură. Diferențe mari privind intențiile de vot

stirileprotv Ce arată primele sondaje după moțiunea de cenzură. Diferențe mari privind intențiile de vot

„Perla Moldovei”, stațiunea care atrage turiști din toată Europa, pregătită de noul sezon. Hotelierii au pregătit oferte

stirileprotv „Perla Moldovei”, stațiunea care atrage turiști din toată Europa, pregătită de noul sezon. Hotelierii au pregătit oferte

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(EN) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!