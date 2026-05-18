Decizia lui Gigi Becali poate declanșa haosul la FCSB! Mihai Stoica: ”Să aleagă pe cineva în locul meu!”

Marius Baciu, fostul fundaș central și căpitan al roș-albaștrilor de la finalul anilor 90, a semnat, conform patronului de la FCSB, un contract valabil pe un an. FCSB avea nevoie să numească cât mai repede un nou antrenor principal pentru meciurile de baraj având în vedere că derogarea primită de Lucian Filip de la FRF va expira.

În urmă cu câteva săptămâni, la scurt timp după plecarea lui Mirel Rădoi, Mihai Stoica declara cu tărie că vrea un antrenor străin la echipă și că, în cazul în care Gigi Becali va alege să numească un antrenor român, atunci și el o va părăsi pe FCSB.

Mihai Stoica mărturisea la acel moment că și-a pierdut încrederea în antrenorii români și că nu crede că există la momentul de față un tehnician potrivit să ocupe banca roș-albaștrilor.

”Ce e exclus e ce se scrie prin presă. Am văzut că ba e Reghecampf, ba Șumudică, ba Toni Petrea, ba Dică. Nu, exclus! Toate variantele sunt excluse. Eu vreau să lucrez cu un antrenor străin. Mi-a mers bine cu antrenorii străini - și cu Zenga, și cu Protasov, și cu Elias. Astea sunt ideile mele. Mai departe, Gigi va lua deciziile, dar deocamdată așa văd eu că stau lucrurile

(n.r - întrebat ce va face dacă Gigi Becali va decide să aducă un antrenor român) Atunci, va trebui să aleagă pe cineva din club în locul meu! Nu există un antrenor român în care să am încredere la momentul ăsta. Mă refer la cei care nu sunt sunt sub contract la momentul ăsta", declara Mihai Stoica la finalul lunii aprilie.

Rămâne de văzut ce va urma la FCSB după numirea lui Marius Baciu pe banca tehnică și dacă Mihai Stoica se va ține de cuvânt. Șansele ca președintele Consiliului de Administrație de la FCSB să plece de la echipă sunt mici, mai ales în condițiile în care el și Marius Baciu sunt colegi de platou.