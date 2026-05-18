Preşedintele COSR, Mihai Covaliu, a declarat, luni, că gimnasta Ana Bărbosu, care a fost suspendată provizoriu pentru că nu a fost găsită de trei ori de agenţii antidoping pentru testare, mai are multe de spus în sport şi acest lucru nu va reprezenta un final de carieră pentru ea.

"O suspendare definitivă nu va fi nicidecum un final de carieră pentru ea. Eu sunt convins că ea mai are multe de spus în gimnastică şi aş folosi chiar Jocurile Olimpice de la Los Angeles, din 2028, ca o bună motivaţie pentru a reveni şi pentru a arăta că lucrurile s-au întâmplat din neglijenţă, din neatenţie. Dar s-au întâmplat, nu putem nega lucrul acesta. Din ceea ce am calculat noi, va fi exact în termenul limită, astfel încât se va termina suspendarea şi ea va putea să facă pregătire şi poate, acum nu putem spune cu certitudine, echipa de gimnastică să se poată califica la Jocurile Olimpice", a declarat Covaliu, luni, cu ocazia lansării colecţiei "Perfect 10 by Nadia Comăneci".

Covaliu spune că gimnasta are nevoie de susţinere în aceste momente grele: "Se ţine legătura cu Ana, este într-o perioadă în care are nevoie de suport. Cred că ea va trece peste acest moment, deşi este dificil, este greu. Dar ea va găsi acea forţă, pentru că este o sportivă care e obişnuită cu momentele dificile din antrenament, din competiţie, şi atunci este un alt fel de moment dificil prin care trebuie să treacă".

Preşedintele COSR a subliniat că sprijinul forului său este indiscutabil şi a apreciat că Federaţia Română de Gimnastică ar fi trebuit să fie mai implicată în acest caz.

"A spus clar că a lipsit din cauza mutării în Statele Unite, a emoţiilor, a programului un pic diferit faţă de ce a avut aici în România. Se pot întâmpla şi lucruri de genul ăsta. Aici, federaţia, forul care coordonează pregătirea sportivilor, care ţine legătura cu antrenorii, ţine legătura cu tot ceea ce înseamnă cei care sunt implicaţi în programul unui sportiv, putea să facă mai mult, putea să se intereseze mai îndeaproape de faptul că se întâmpla să ajungă să aibă două 'missed test-uri'. E clar că în momentul acela este un semnal de alarmă foarte, foarte mare şi tu atunci trebuie să te implici şi să-ţi iei toate măsurile, astfel încât să nu existe un al treilea. Acum suntem în situaţia de faţă, are suportul avocaţilor pe care universitatea i-a pus la dispoziţie, sunt avocaţi cu experienţă, are suportul familiei, asta este clar, şi cred că acum în al 12-lea ceas are şi suportul Federaţiei Române de Gimnastică. Şi suportul din partea noastră este nediscutabil şi nenegociabil", a subliniat preşedintele forului sportiv.

International Testing Agency a anunţat, la 8 mai, pe site-ul oficial, că gimnasta Ana Bărbosu, despre care săptămâna trecută presa sportivă a scris că a fost sancţionată doi ani pentru că nu a fost găsită de trei ori de agenţii antidoping pentru testare, a fost suspendată provizoriu din data de 5 mai.

