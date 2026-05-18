Patronul bucureștenilor a anunțat că Marius Baciu a semnat un contract pe un an și va conduce echipa în meciurile decisive pentru calificarea în cupele europene.

Ilie Dumitrescu a reacționat imediat după numirea lui Marius Baciu la FCSB: „100%”

În direct la Digi Sport, Ilie Dumitrescu a comentat imediat mutarea făcută de Gigi Becali și a lăsat de înțeles că numirea lui Baciu ar putea fi una de moment, strict pentru partidele de baraj.

„Este o soluție doar pentru meciul ăsta, pentru barajul acesta, pentru cele două meciuri, semifinala și finala, pentru meciul de Europa.

(n.r. – Va avea mână liberă?) 100%. Cine se va ocupa de procesul de pregătire? Nu? (n.r - râde)”, a declarat Ilie Dumitrescu.

La momentul reacției, FCSB se afla în duel cu FC Hermannstadt și era condusă cu 1-0 la pauză.

CV-ul lui Marius Baciu ridică semne de întrebare

Marius Baciu, fost fundaș central al Stelei la finalul anilor ’90, revine astfel în prim-planul fotbalului românesc, de această dată ca antrenor.

Ca fotbalist, Baciu a evoluat timp de șase sezoane la Steaua București, unde a câștigat trei titluri de campion, două Cupe ale României și două Supercupe.

A mai jucat în carieră la Lille, Oberhausen, Panserraikos, Oțelul Galați, Universitatea Cluj și Gaz Metan Mediaș, având și apariții în cupele europene și chiar o selecție la naționala mare a României

Partea care ridică însă semne de întrebare este parcursul său ca antrenor. Baciu nu a avut experiență constantă la cluburi de top, ci mai degrabă mandate scurte la echipe din ligile inferioare sau formații aflate în lupta pentru salvare.

A pregătit echipe precum Voința Sibiu, Unirea Alba Iulia, SC Bacău, Academica Clinceni, Concordia Chiajna sau Juventus București (actuala Daco-Getica), reușind în unele cazuri promovări sau salvări de la retrogradare.

Baciu a mai lucrat și la Turris Turnu Măgurele, unde a avut un mandat scurt, dar intens, și a bifat ulterior experiențe în zona Golfului, la cluburi din Arabia Saudită și Oman precum Al-Taqadom, Al-Alabi sau Al-Nahdah.

Este deținător de licență UEFA PRO din 2015

Ultimul său angajament important a fost ca director sportiv la Păușești Otăsău, formație ce evoluează în Liga 3, Seria 6.

Tehnicianul deține licența UEFA PRO din anul 2015 și a fost coleg de promoție cu alți trei foști antrenori la campioana României: Bogdan Andone, Vergil Andronache și Toni Petre.