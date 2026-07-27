Tin Jedvaj a lăsat Grecia pentru Arabia Saudită

Al Shabab FC Riad a depus actele pentru înregistrarea transferului fundașului croat Tin Jedvaj, care în sezonul trecut a jucat la Panathinaikos. Acesta a fost adus gratis și se va alătura "Leilor Albi" în cantonamentul desfășurat în Austria, acolo unde echipa lui Thomas Letsch a remizat cu Poli Timișoara (0-0).

Jedvaj va avea un salariu de aproximativ 2.5 milioane de euro pe sezon, mult superior celui avut în Grecia (1 milion de euro). La echipa din Arabia Saudită, croatul va fi coleg cu stranierii Yannick Carrasco (Belgia), Wesley Hoedt (Olanda), Daniel Podence (Portugalia), Carlos Junior (Brazilia), Vincent Sierro (Elveția), Josh Brownhill (Anglia) și Yacine Adli (Franța).

La clubul din Riad a antrenat Marius Șumudică (martie - iunie 2022) și au jucat fotbaliștii români Valerică Găman (iulie 2018 - februarie 2020) și Constantin Budescu (iulie 2018 - august 2019). Fostul atacant a câștigat la TAS procesul intentat clubului saudit și a primit despăgubiri de două milioane de euro.

E un jucător crescut de academia lui Dinamo Zagreb

Tin Jedvaj (30 de ani) este născut la Zagreb și a fost juniori la NK Zagreb și Dinamo Zagreb. La nivel de juniori a evoluat la Dinamo Zagreb (2013), AS Roma (2013-2014), Bayer Leverkusen (2014-2019, 2020-2021), FC Augsburg (2019-2020), Lokomotiv Moscova (2021-2023), Al Ain FC Abu Dhabi (2023) și Panathinaikos (2024-2026). Are selecții pentru naționalele de juniori ale Croației (U15, U16, U17, U18, U19, U21) și a strâns 26 de meciuri și 2 goluri pentru "Vatreni".

În palmaresul său se găsesc Prva HNL (2012-2013), Croatian Super Cup (2013), Greek Cup (2023-2024), o finală de Cupă Mondială (2018), Croatian Football Hope of the Year Trophy (2014) și Ordinul Cneazul Branimir (2018). Poate evolua ca fundaș central, fundaș dreapta și fundaș stânga și este cotat la 2 milioane de euro. Tatăl său, Zdenko Jedvaj (60 de ani) este un fost fotbalist născut la Mostar (Bosnia și Herțegovina), care a evoluat ca fundaș la Velez Mostar, NK Zagreb, HNK Segesta, HNK Rijeka, DSV Leoben și Rapid Lienz.

Foto - Getty Images