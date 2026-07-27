Un vicecampion mondial, la a doua aventură în Golful Persic. A semnat cu fostul club al lui Șuumudică și Budescu

Daniel Pancu, sfătuit de un fost coechipier ce să evite la Rapid. Marius Șumudică, exemplu negativ!

Olympique Lyon face transferuri pe bandă rulantă. Jucători de la Juventus, Salzburg, Dortmund și PSG pentru lionezi

Radu Niţu și-a obținut locul între primii patru sabreri ai lumii şi va aduce României o medalie la Campionatele Mondiale de la Hong Kong.

Radu Nițu și-a asigurat minimum bronzul mondial

În sferturile de finală, tricolorul şi-a continuat parcursul extraordinar şi l-a învins cu 15-10 pe Darii Lukashenko.

Pentru Radu Niţu şi pentru antrenorii Alin Badea şi Tiberiu Dolniceanu, urmează acum lupta pentru finala mondială. În semifinale, Radu îl va întâlni pe Pavel Graudyn, din Rusia.

Reacția Federației Române de Scrimă

„ROMÂNIA ARE MEDALIE MONDIALĂ! Radu Nițu, în semifinalele probei de sabie!

Radu Nițu este între primii patru sabreri ai lumii și aduce României o medalie la Campionatele Mondiale de la Hong Kong!

În sferturile de finală, tricolorul și-a continuat parcursul extraordinar și l-a învins cu 15-10 pe Darii Lukashenko. Radu a rămas fidel scrimei arătate pe tot parcursul zilei: atent, eficient, lucid în momentele importante și fără să-i permită adversarului să preia controlul asaltului. 15-10 și România are medalie!

Pentru Radu Nițu și pentru antrenorii Alin Badea și Tiberiu Dolniceanu, urmează acum lupta pentru finala mondială. În semifinale, Radu îl va întâlni pe Pavel Graudyn, din Rusia.

Radu Nițu este în careul de ași al sabiei mondiale. România are deja medalia. Acum lupta continuă pentru culoarea ei!Ținem pumnii și avem încredere! Tare, Radu!”, a scris Federația Română de Scrimă, pe Facebook.