Starul de 90.000.000 de € vrea să plece de la PSG!

Confruntarea dintre formația giuleșteană și cea moldavă închide runda secundă din sezonul regular.

Daniel Pancu, înainte de FC Botoșani - Rapid

Daniel Pancu, antrenorul oaspeților, a subliniat că pentru el fiecare meci trebuie pregătit cu aceeași seriozitate.

„Pregătim foarte bine și serios absolut toate jocurile. Sunt un antrenor care pregătește absolut toate jocurile la fel, indiferent că jucăm cu locul 1 sau cu ultimul loc.

Pentru istoria Rapidului e aproape imposibil să elimini astfel de accidente. Mi-aș dori, dar e aproape imposibil”, a declarat Daniel Pancu, la conferința de presă premergătoare meciului FC Botoșani - Rapid.

Pancu: „Nu există niciun secret”

„Motivarea jucătorilor vine în antrenament. Nu există niciun secret. Poți să fii cel mai mare motivator din lume și cel mai inspirat în alegerea filmulețelor sau a unor pasaje din cărți ori din filme, dacă jucătorii nu sunt antrenați și pregătiți pentru lucrul ăsta, poate doar o dată se întâmplă să iasă. Secretul este doar în antrenament”, a adăugat Pancu.

Antrenorul, fericit pentru binele lui Andrei Borza

Referitor la plecarea lui Andrei Borza, Daniel Pancu a ținut să menționeze că „sunt aici ca să găsesc soluții și eu zic că avem jucători importanți în continuare. Nu știu care mai era gradul lui de motivație, pentru că tot aștepta transferul ăsta. S-a comportat foarte bine în prima etapă, s-a comportat foarte bine și în pregătire.

Se vedea că se maturizează și el. E un jucător născut în 2005, are o sută de jocuri pentru Rapid. Merge la mai bine, merge într-un campionat mai puternic decât al nostru. Vedem și lucrurile bune, suntem fericiți pentru jucător”.

FC Botoșani a terminat la egalitate, 2-2, în deplasare cu FC Voluntari în prima etapă. Rapid s-a impus cu 1-0, pe teren propriu, împotriva lui Sepsi.