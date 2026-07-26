Dan Șucu pregătește două transferuri la Rapid: 1.400.000 de €!

Mijlocașul central Chec Bebel Doumbia (18 ani) și fundașul stânga Latif Ouedraogo (18) se află la un pas de a ajunge de la Genoa la Rapid.

Planul lui Dan Șucu

Doumbia și Ouedraogo ar trebui să ajungă în Giulești sub formă de împrumut până în iulie 2027, după cum notează jurnalistul italian Nicolo Schira pe contul său de X.

Dan Șucu, în calitate de finanțator al ambelor echipe, orchestrează astfel două mutări care îl ajută atât la Rapid, cât și la Genoa.

Alb-vișiniii își pot întări lotul cu doi fotbaliști de viitor, în timp ce „grifonii” ar găsi o echipă la care cei doi adolescenți să aibă parte de mai multe minute pentru a progresa.

Cine sunt Chec Bebel Doumbia și Latif Ouedraogo

Chec Bebel Doumbia măsoară 1.93 metri și evoluează pe postul de mijlocaș central, având o cotă de piață de 400.000 de euro pe Transfermarkt. El a revenit în vară la Genoa, după împrumutul la ASD Team Altamura din Serie C, și este originar din Burkina Faso.