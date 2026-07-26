Dan Șucu pregătește două transferuri la Rapid: 1.400.000 de €!

Dan Șucu pregătește două transferuri la Rapid: 1.400.000 de €! Superliga
Alexandru Hațieganu
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Rapid este foarte aproape să beneficieze de două întăriri prin intermediul patronului Dan Șucu (63 de ani). 

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dan sucuGenoaRapidSerie ASuperliga
Din articol

Mijlocașul central Chec Bebel Doumbia (18 ani) și fundașul stânga Latif Ouedraogo (18) se află la un pas de a ajunge de la Genoa la Rapid. 

Planul lui Dan Șucu

Doumbia și Ouedraogo ar trebui să ajungă în Giulești sub formă de împrumut până în iulie 2027, după cum notează jurnalistul italian Nicolo Schira pe contul său de X

Dan Șucu, în calitate de finanțator al ambelor echipe, orchestrează astfel două mutări care îl ajută atât la Rapid, cât și la Genoa. 

Alb-vișiniii își pot întări lotul cu doi fotbaliști de viitor, în timp ce „grifonii” ar găsi o echipă la care cei doi adolescenți să aibă parte de mai multe minute pentru a progresa.

Cine sunt Chec Bebel Doumbia și Latif Ouedraogo

Chec Bebel Doumbia măsoară 1.93 metri și evoluează pe postul de mijlocaș central, având o cotă de piață de 400.000 de euro pe Transfermarkt. El a revenit în vară la Genoa, după împrumutul la ASD Team Altamura din Serie C, și este originar din Burkina Faso. 

Chec Bebel Doumbia

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Din aceeași țară își are originile și fundașul stânga Latif Ouedraogo, evaluat de către Transfermarkt la 1.000.000 de euro. El a adunat la Genoa două meciuri în sezonul trecut, în calitate de rezervă: 0-0 în deplasare cu Fiorentina (etapa 36) și 0-1 tot pe teren străin contra lui Lecce (etapa 38). 

Latif Ouedraogo

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