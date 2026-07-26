Două transferuri pe axa Genoa - Rapid! Fotbaliștii care vor ajunge în Giulești

Potrivit jurnalistului italian Nicolo Schira, giuleștenii au ajuns la un acord cu Genoa pentru împrumuturile lui Chec Bebel Doumbia și Latif Ouedraogo, ambii urmând să evolueze un sezon sub comanda lui Daniel Pancu.

Doi tineri din Burkina Faso, aproape de Giulești

Chec Bebel Doumbia este un mijlocaș central de 18 ani, originar din Burkina Faso. Înalt de 1,93 metri, acesta a fost cumpărat de Genoa în ianuarie 2026 de la Team Altamura pentru 500.000 de euro. În prima parte a sezonului trecut a adunat 22 de meciuri în Serie C și un gol.