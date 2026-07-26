Două transferuri pe axa Genoa - Rapid! Fotbaliștii care vor ajunge în Giulești

Două transferuri pe axa Genoa - Rapid! Fotbaliștii care vor ajunge în Giulești Superliga
SPORT.RO
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Rapid este foarte aproape să mai bifeze două transferuri pentru noul sezon. 

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Chec Bebel DoumbiaRapid BucurestiGenoadan sucuLatif Ouedraogo
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Potrivit jurnalistului italian Nicolo Schira, giuleștenii au ajuns la un acord cu Genoa pentru împrumuturile lui Chec Bebel Doumbia și Latif Ouedraogo, ambii urmând să evolueze un sezon sub comanda lui Daniel Pancu.

Doi tineri din Burkina Faso, aproape de Giulești

Chec Bebel Doumbia este un mijlocaș central de 18 ani, originar din Burkina Faso. Înalt de 1,93 metri, acesta a fost cumpărat de Genoa în ianuarie 2026 de la Team Altamura pentru 500.000 de euro. În prima parte a sezonului trecut a adunat 22 de meciuri în Serie C și un gol.

Latif Ouedraogo, tot în vârstă de 18 ani, evoluează pe postul de fundaș stânga. Africanul a jucat 10 partide pentru echipa Primavera și a debutat deja în Serie A, bifând două apariții pentru Genoa, contra Fiorentinei și lui Lecce.

Cei doi vin să acopere posturile rămase libere după plecările lui Jakub Hromada, transferat la Iraklis Salonic, și Andrei Borza, vândut la Corum FK.

Giuleștenii au început sezonul cu o victorie, 1-0 împotriva celor de la Sepsi, iar în etapa a doua vor evolua pe terenul lui FC Botoșani, luni, de la ora 21:30, într-un meci care va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe Sport.ro.

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