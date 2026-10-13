CSA Steaua Bucureşti a obţinut prima sa victorie în acest sezon al Ligii Naţionale de baschet masculin, 98-88 (23-14, 20-26, 23-18, 32-30) cu CS Rapid Bucureşti, luni, în Sala ''Mihai Viteazul'' din Capitală, într-o partidă din etapa a doua.

Micah Montrae Thomas a fost cel mai bun om al Stelei, cu 29 de puncte şi 5 pase decisive, Kyler Adam Filewich s-a remarcat cu 18 p, 11 recuperări, 5 pd, iar Christopher Scott Washington Jr a reuşit 18 p, 7 rec.

MVP-ul echipei Rapid a fost Robert Eugene Beran Jr, cu 26 p, 9 rec, 5 pd. Nikola Jevtovic s-a remarcat cu 15 p, 10 rec, iar Dylan Patrick Painter s-a evidenţiat cu 16 p, 8 rec, conform Agerpres.

Micah Thomas, MVP în derby

”🏀 BASCHET

❤💙 Victorie clară a Stelei, în etapa a doua din Liga Națională BCR, în fața rivalei Rapid București. 98-88, un succes conturat din start, după un prim sfert excelent pentru roș-albaștri. Doar în sfertul al doilea au fost ceva probleme, dar băieții antrenați de Andrei Mandache și-au revenit repede și au câștigat fără emoții.

Micah Thomas a fost de neoprit, reușind nu mai puțin de 29 de puncte, dintre care 15 din aruncări de trei puncte. Kyler Filewich a avut și el o prestație excelentă, trecându-și în cont un double-double: 18 puncte – 11 recuperări.

Au mai punctat pentru Steaua: Christhian Washington Jr 18, Down Odom 14, Ștefan Ionescu 10, Albert Stan 2, Ionuț Berceanu 2, Ștefan Ciurea 2, Anastasios Zetos 2, Paul Popescu 1.

❤💙 Etapa viitoare, Steaua va juca tot pe teren propriu, cu Petrolul Ploiești, sâmbătă 17 octombrie, de la ora 19:00”, a postat Steaua București.

Doar patru echipe au maximum de puncte după două etape, CSM CSU Raiffeisen Oradea, CS Vâlcea 1924 Râmnicu Vâlcea, CSO Voluntari şi SCM ''U'' Craiova.