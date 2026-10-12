La finalul meciului de pe Cluj Arena, atacantul Filip Stojilkovic a vorbit despre evoluția giuleștenilor și nivelul campionatului din România.

Ce a spus Stojilkovic după "U" Cluj - Rapid

Filip Stojilkovic a marcat două goluri în meciul dintre "U" Cluj și Rapid, iar acum pare mai încrezător în forțele sale:

"E foarte bine că nu ne-am pierdut capul după ce am primit primul gol. Terenul a fost bun și ne-am simțit bine aici. Mă bucur că am înscris, dar mai ales pentru cele trei puncte. Nu știu dacă a fost cel mai bun meci al meu la Rapid, voi trebuie să spuneți acest lucru.

Liga 1 e un campionat destul de fizic, similar cu stilul celui din Polonia. Aș spune că nivelul de aici este foarte bun", a declarat Filip Stojilkovic, după "U" Cluj - Rapid 3-4.

Meci nebun pe Cluj Arena, Rapid s-a impus cu 4-3

Universitatea Cluj și Rapid au oferit un adevărat spectacol pe Cluj Arena, într-un duel cu șapte goluri și un ritm ofensiv impresionant.

Giuleștenii au profitat de ocaziile avute și au găsit drumul spre gol prin Mohammed Kamara și Filip Stojilkovic, care au dus scorul la 3-1. A urmat revenirea gazdelor, care în minutul 81 au egalat grație golului înscris de Codrea.

Numai că Rapid a avut puterea să înscrie și golul al patrulea. Fundașul Răzvan Onea a închis meciul în minutul 88, după o gafă a portarului Lefter. Onea a înscris cu capul primul său gol din acest sezon, iar giuleștenii termină etapa pe locul 2, după Dinamo.