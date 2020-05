Dan Petrescu vorbeste despre teapa carierei! Echipa pe care a antrenat-o pe gratis: "M-au mintit ca imi dau banii, dar n-am luat nimic!"

Actualul antrenor al CFR-ului nu si-a primit nici pana in ziua de astazi salariul de la o fosta echipa.

Dan Petrescu a antrenat Kuban Krasnodar in doua perioade, 2009 - 2012 si 2016.

In ultima aventura din Rusia, antrenorul roman spune ca nu a vazut niciun leu de la Kuban si suma nu i-a fost data nici pana in ziua de azi.

Dan Petrescu o parasea atunci pe Jiangsu Sunin pentru a merge la Kuban, insa totul s-a transformat intr-un regret:

"Am facut o data greseala cand am plecat din China la Kuban si am regretat. N-am luat niciun ban in 6 luni, echipa nu mergea, doar fanii ma iubeau. M-au mintit ca imi dau banii, dar n-am luat nimic. Am fost suparat pentru secunzii mei mai mult", a spus Dan Petrescu pentru ProSport.

Aproximativ 4 luni a durat a doua aventura a lui Dan Petrescu pe banca lui Kuban, iar in luna octombrie a anului 2016 a fost demis. Cateva saptamani mai tarziu antrenorul roman semna cu Al Nasr.