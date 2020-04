"Daca vreti sa vorbiti cu Dan Petrescu, trebuie sa aflati unde e! Stim cu totii ca e nebun!" Declaratia FABULOASA a lui Arlauskis despre antrenorul sau

Portarul CFR-ului a glumit pe seama lui Dan Petrescu.

Arlauskis se afla acasa, in Lituania, si spune ca abia asteapta ca fotbalul sa revina. "Daca trebuie sa vin cu caruta, vin. Nu e problema, mie mi-e dor de fotbal si pot sa pornesc si pe jos", a declarat Arlauskis.

Lituanianul a glumit si pe seama lui Dan Petrescu, pe care l-a facut "nebun".

"Daca vreti sa vorbiti cu Dan Petrescu, treubie sa aflati unde e, ca s-a ascuns. Glumesc, am vorbit cu el, nu-i usor nici lui. Ii e greu, sta departe de familie, in Cluj, la hotel. Fiecare cu nebunia lui, cum stim cu totii ca el e <<nebun>>. Nebun in sens bun, cum sunt si eu. Despre gusturi nu se discuta, pentru unii e frumos, pentru altii e urat...

Cu el ma stiu foarte bine, cu jumatate de ochi ma uit la el si stiu daca e ceva in neregula, il cunosc foarte bine", a spus Arlauskis, la DigiSport.