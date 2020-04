CFR ar putea da LOVITURA pe piata transferurilor! Preferatul lui Dan Petrescu s-ar putea intoarce in Gruia

CFR Cluj ar putea rezolva un transfer important in plina pandemie de coronavirus.

Emmanuel Culio ar fi aproape de o revenire de senzatie la CFR Cluj, la nici jumatate de an dupa ce si-a anuntat retragerea, dupa cum scrie ProSport.

Conform sursei citate, argentinianul l-ar fi contactat pe Dan Petrescu personal pentru a se asigura ca are loc in echipa, iar raspunsul antrenorului lui CFR ar fi fost favorabil.

In cazul in care sezonul se va relua in vara, Culio ar putea sa o ajute pe CFR Cluj in lupta pentru titlu. FIFA a anuntat ca recomanda ca cluburile si jucatori sa ajunga la intelegeri in cazul celor care vor sa paraseasca echipele din vara, insa nu a fost luata o decizie clara.

Daca se va deschide "fereastra" de transferuri pe 1 iulie, cluburile din Liga 1 ar putea legitima jucatori, ceea ce ar facilita revenirea lui Culio, care s-a alaturat echipei Quilmes Atletico din tara sa natala dupa plecarea din Romania.