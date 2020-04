Dan Petrescu, ULUIT de imaginile cu fotbalistii FCSB-ului la antrenament: "Cand am vazut m-am socat!" Ce spune de decizia ros-albastrilor

Din articol Sa luam modelul german, cere Dan Petrescu

Jucatorii FCSB-ului s-au intalnit la baza din Berceni sub supravegherea antrenorului Bogdan Vintila.

Antrenorul campioanei a fost socat cand a vazut imaginile cu Vintila si jucatorii lui!

Fotbalistii FCSB-ului s-au antrenat pe cinci terenuri de la baza sportiva din Berceni a ros-albastrilor:

"Eu cand am vazut imaginile si eu m-am socat putin. Stiam ca nu avem voie sa ne antrenam si cand am vazut o echipa impreuna nu am inteles.

Nu cred ca e normal ca acuma sa se antreneze o echipa impreuna. Astea sunt legile si ordonantele", a spus Dan Petrescu.

Sa luam modelul german, cere Dan Petrescu

Nemtii au anuntat deja reluarea sezonului si vor incheia competitia interna. CFR Cluj este pe primul loc in Liga 1, cu 4 puncte avans.

Daca sezonul se va ingheta, echipa din Gruia ar putea sa nu primeasca titlul:

"Asta e viata. Mergem inainte, nu avem ce face. La cate puncte ni se iau... Asta e", a mai spus antrenorul CFR-ului.