Stadionul din Cluj a devenit un teren aproape imposibil de cucerit în ultimele șase luni. Ultima înfrângere suferită de ardeleni pe teren propriu în campionat a fost consemnată pe 1 noiembrie 2025, într-un meci cu FCSB, scor 0-2. De la acel moment, gazdele de sâmbătă au înregistrat o serie impresionantă de nouă victorii și un singur rezultat de egalitate.

În contrast, FC Argeș trece printr-o perioadă dificilă, reușind un singur succes în precedentele șapte etape, victoria de la Craiova din luna martie. În rest, piteștenii au adunat trei remize și trei eșecuri la limită. Totuși, gruparea vizitatoare mizează pe cel mai bun pasator al campionatului, Issouf Macalou, care a ajuns la 13 assist-uri, fiind la egalitate în topul ierarhiei cu Alin Roman de la UTA.

Duelul celor mai sigure defensive la fazele fixe

Partida de sâmbătă seară propune o confruntare între echipele care speculează cel mai bine spațiile libere. FC Argeș conduce topul golurilor marcate pe contraatac, cu 15 reușite, fiind urmată imediat de U Cluj, cu 13. În același timp, ambele defensive se remarcă prin organizare la momentele statice, fiind formațiile cu cele mai puține goluri încasate din faze fixe: 6 pentru clujeni și 7 pentru piteșteni.

Statisticile ofensive arată însă o discrepanță în ceea ce privește precizia. FC Argeș a expediat doar 113 șuturi pe spațiul porții în acest sezon, cea mai mică cifră din campionat, în timp ce Universitatea Cluj a cadrat 142 de execuții.

Bornă importantă pentru Guilherme Garutti

Meciul are o semnificație specială pentru fundașul brazilian Guilherme Garutti. Potrivit datelor statistice ale competiției, în cazul în care va fi trimis pe teren, acesta va bifa meciul cu numărul 100 în SuperLiga.

Istoricul întâlnirilor directe este unul vast, cu 62 de episoade consumate în prima ligă. Piteștenii au un ușor avantaj general, cu 28 de victorii față de cele 24 ale clujenilor. Un moment de referință în istoria acestui duel a avut loc pe 1 iulie 1962, când în victoria studenților cu 5-1 a debutat Nicolae Dobrin, cel care a rămas până astăzi cel mai tânăr debutant din istoria fotbalului românesc.

Cea mai recentă confruntare oficială s-a desfășurat pe 21 martie 2026, când Universitatea Cluj s-a impus în deplasare cu 1-0, în urma unui autogol semnat de Florin Borța.