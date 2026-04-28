Vara trecută, cu Ioan Ovidiu Sabău pe banca tehnică, U Cluj s-a întors în cupele europene după o pauză de 53 de ani. Ardelenii au ocupat locul 4 din play-off-ul Superligii, însă au părăsit rapid preliminariile Conference League, după 0-0 și 1-2 contra lui Ararat-Armenia.

U Cluj, șanse mari să fie reprezentanta României în Europa League

U Cluj are șanse mari de a face un pas înainte în acest sezon și de a juca într-o competiție europeană superioară. La momentul actual, cel mai probabil scenariu este cel în care ardelenii vor reprezenta România în Europa League fie din postura de câștigătoare a Cupei României, fie din postura de ocupantă a locului 2, în cazul în care Universitatea Craiova realizează eventul.

U Cluj - Universitatea Craiova, finala Cupei României, se joacă miercuri, 13 mai, la Sibiu.

Dacă va obține calificarea în Europa League, U Cluj va lua startul încă din turul 1 preliminar, programat pe 9 și 16 iulie. Misiunea echipei lui Bergodi se anunță foarte dificilă, având în vedere coeficientul scăzut (5.050) și faptul că nu va fi cap de serie.

Pe baza situațiilor din celelalte campionate europene și cupe naționale, Football Meets Data a alcătuit modul în care ar putea arăta urnele.

Posibilele adversare ale lui U Cluj în turul 1 preliminar Europa League

Qarabag (Azerbaidjan)

Ludogorets (Bulgaria)

Partizan Belgrad (Serbia)

Sheriff Tiraspol (Republica Moldova)

Dinamo Kiev (Ucraina)

Zrinjski Mostar (Bosnia și Herțegovina)

În cazul în care va fi eliminată în această fază, U Cluj își va continua parcursul european în turul 2 preliminar din Conference League. Sunt șanse mari ca ardelenii să se afle în urna outsiderelor și în această urnă, însă lista posibilelor adversare este ceva mai accesibilă, în prezent conținând nume precum Vikingur (Insulele Feroe), Motherwell (Scoția), Dinamo Minsk (Belarus), Tobol (Kazahstan), Hamrun Spartans (Malta), dar și Gent (Belgia), Rapid Viena (Austria) ori Panathinaikos (Grecia).