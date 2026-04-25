CFR Cluj a câştigat derby-ul cu Universitatea Cluj, cu scorul de 1-0 sâmbătă seara, pe Stadionul ''Dr. Constantin Rădulescu'', în etapa a şasea a play-off-ului Superligii.

Unicul gol al partidei a fost înscris de Andrei Cordea (70 - din penalty), după un henţ comis de fundaşul croat Dino Mikanovic la şutul lui Mario Camora, care a bifat meciul cu numărul 450 pe prima scenă din România, el fiind şi jucătorul din istoria vişiniilor clujeni cu cele mai multe jocuri disputate pentru CFR.

Gazdele au mai avut ocazii notabile de gol prin Adrian Păun (45+2), cu un şut din marginea careului, puţin alături de poartă, şi prin Andrei Cordea (82), dar portarul Edvinas Gertmonas a respins şutul său.

''U'' a trimis primul său şut pe poartă în minutul 88, prin Andrej Fabry, iar Dan Nistor a fost aproape de egalare, cu un voleu din marginea careului, puţin pe lângă poartă (90).

