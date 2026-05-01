Cristiano Bergodi și-a pus amprenta pe jocul lui U Cluj și a adus-o în lupta pentru titlu. Fostul căpitan al lui Lazio a devenit unul dintre cei mai valoroși tehnicieni din România și reușește de fiecare dată să schimbe în bine jocul echipelor pe care le conduce.

Bergodi a vorbit vineri, în conferința de presă, despre partida Șepcilor Roșii cu FC Argeș, programat sâmbătă de la 20:30.

„E o finală, pentru că e primul meci și cel mai important pe care îl vom juca după aceste două înfrângeri. din campionat, cu Dinamo și cu CFR. E un meci foarte, foarte important pentru a pune presiune pe Craiova, care, în acest moment, merită primul loc. Noi trebuie să jucăm cu multă încredere și determinare, fără alibiuri. După mai sunt trei meciuri, patru cu finala de Cupă și atunci va fi un meci greu. Nu știu cum găsim echipa de la Argeș, dar cred eu că au orgoliu, au tot ce trebuie pentru un meci de fotbal și vin aici pentru a câștiga toate cele trei puncte.

E adevărat că probabil sunt supărați, pentru că oricum nu au primit licența pentru cupele europene, dar tot e un meci de fotbal, care se joacă pe teren, cu o echipă agresivă. Ei vor juca orgolios și vor merge la luptă, nu vor să piardă meciul, sigur vor să câștige. Și atunci contează puțin, când intri pe teren, faptul că nu ai licență, că nu poți să mergi în cupele europene. Au văzut asta, că nu au licență, dar tot rămâne, în primul rând, un meci de fotbal. Atunci, eu cred că, fiind o echipă agresivă, bună, care ne-a creat probleme, va fi un meci greu. Eu cred că toate echipele de acolo vor lupta pentru locul 4, Dinamo și Rapid, pentru că oricum Rapid are meciuri importante, toate meciuri directe.

În două meciuri cu ei, unul l-am câștigat cu noroc, adică după greșeala portarului, celălalt, din semifinala de Cupă, l-am câștigat la penalty. Asta ne arată că va un meci foarte greu, pentru că oricum e o echipă împotriva căreia nu e ușor să joci bine, pentru că este o echipă foarte agresivă. FC Argeș stă foarte bine din punct de vedere fizic, pentru că aleargă mult și are jucători buni, un antrenor bun. Ne așteaptă un meci greu, mai ales dacă nu intrăm cu determinarea necesară, focusați bine pe ceea ce trebuie să facem. Noi trebuie să câștigăm meciul nostru, să punem un pic de presiune", a declarat Bergodi la conferința de presă.