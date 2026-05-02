Chipciu, dezlănțuit după U Cluj – FC Argeș: „Mi-au tremurat picioarele la 36 de ani!“

Universitatea Cluj a trecut de FC Argeș (1-0), la capătul unui meci destul de slab, în care doar finalul a salvat, cât de cât, o partidă anostă, insipidă!

Dar cum în fotbalul nu se punctează impresia artistică, pentru Universitatea Cluj a contat un singur lucru: faptul că a câștigat și a egalat Universitatea Craiova la puncte. Și, după zicala „cine n-are bătrâni să-și cumpere“, salvatorii ardelenilor au fost Alex Chipciu (36 de ani) și Dan Nistor (37 de ani).

Primul a obținut penalty-ul din ultimele secvențe ale jocului, iar Nistor a înscris de la punctul cu var, aruncând Cluj Arena în aer.