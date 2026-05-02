Chipciu, dezlănțuit după U Cluj – FC Argeș: „Mi-au tremurat picioarele la 36 de ani!“

Veteranul ardelenilor a recunoscut că echipa sa resimte din plin presiunea luptei pentru titlu.

Universitatea Cluj a trecut de FC Argeș (1-0), la capătul unui meci destul de slab, în care doar finalul a salvat, cât de cât, o partidă anostă, insipidă!

Dar cum în fotbalul nu se punctează impresia artistică, pentru Universitatea Cluj a contat un singur lucru: faptul că a câștigat și a egalat Universitatea Craiova la puncte. Și, după zicala „cine n-are bătrâni să-și cumpere“, salvatorii ardelenilor au fost Alex Chipciu (36 de ani) și Dan Nistor (37 de ani).

Primul a obținut penalty-ul din ultimele secvențe ale jocului, iar Nistor a înscris de la punctul cu var, aruncând Cluj Arena în aer.

Universitatea Cluj - FC Argeș, scor 1-0, în etapa a 7-a din play-off

După acest succes uriaș, care menține Universitatea Cluj în lupta pentru titlu cu trei etape înainte de finalul play-off-ului, Alex Chipciu a făcut o analiză savuroasă, în stilul său caracteristic.

Îmi tremurau picioarele la penalty, la 36 de ani. Meciul, cum spune Guardiola, a fost ca o vizită la dentist (n.r. – râde). În prima repriză, am fost moi, fără energie. Poate că ne-a ajuns oboseala. Atât fizică, dar și mentală. Mai ales că în România nu sunt condiții de Premier League, bine nici noi nu ne compărăm cu cei de afară. Dar, dacă așa e cu FC Argeș, atunci cu cine să fie ușor?! Mă gândeam în timpul meciului că trebuie să fac ceva! Știam că trebuie să o forțez cumva. La faza penalty-ului, am apucat să ciupesc mingea și am scos penalty-ul, unul indiscutabil. O să fie greu în continuare, meciuri cu cuțitele pe masă! În mod sigur, toate rivalele se așteptau să ne încurcăm. Acum, așteptăm noi pașii lor greșiți. Dacă nu câștigam, eram la priveghi, în seara asta. Ne dorim ca Dinamo să câștige la Craiova, nu putem fi ipocriți și să nu spunem asta“, a declarat Chipciu.

