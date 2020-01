"Daca il voiam pe Nistor, il luam fara probleme!" Gigi Becali le da peste nas celor de la Craiova! Motivul pentru care nu l-a mai transferat pe mijlocas

Gigi Becali a vorbit despre transferul lui Nistor la Craiova.

Dan Nistor a ajuns la Craiova in schimbul a 260.000 de euro. Mijlocasul a fost dorit si de Gigi Becali, insa patronul a renuntat la transfer dupa ce s-a consultat cu Mihai Stoica. Becali a tinut sa le dea peste nas celor de la Craiova, care s-au laudat cu noua achizitie:

"Am vazut ca cei de la Craiova s-au tot laudat cu transferul lui Nistor, dar Rotaru sa fie sanatos. Este adevarat ca ei au pus mana pe un fotbalist bun, dar daca eu il voiam cu adevarat la FCSB, atunci sa stiti ca il puteam lua fara nicio problema pe Nistor. Credeti ca ma uitam eu la 300 de mii de euro sau cat au dat cei de la Craiova pe Nistor? Insa am vorbit si cu Meme, iar el mi-a spus ca nu prea este indicat sa facem acest transfer, deoarece daca Nistor nu joaca titular, atunci face probleme in vesitar. Asa ca va mai spun inca o data si vreau sa le intre la multi in cap: daca eu il voiam pe Nistor cu adevarat, atunci el semana cu noi. Dar chiar si asa o sa vedeti voi ca tot Vintila o sa castige campionatul", a spus Gigi Becali pentru prosport.