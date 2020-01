Gigi Becali si-a gasit fundas central: "Are valoare! Vom vedea daca ne inselam sau nu!" Jucatorul care vine la FCSB din aceasta iarna

Din articol Darius Olaru va veni la FCSB in aceasta iarna

Gigi Becali intareste echipa pentru lupta la titlu.

Patronul FCSB spunea ca isi doreste neaparat un fundas in aceasta iarna. Solutia pe care a gasit-o Gigi Becali este chiar in curtea ros-albastrilor. Este vorba de Dragos Nedelcu, care va fi transformat din mijlocas in fundas central:

"Pe Dragos Nedelcu il facem fundas central! Avem prea multi jucatori la mijloc si trebuie sa facem loc tuturor tinerilor. Trebuie sa joace fundas central. Sunt sigur ca poate. Are valoare. Vom vedea daca ne inselam sau nu!", a spus Gigi Becali pentru gsp.

De asemenea, Gigi Becali il va aduce la echipa in aceasta iarna si pe Darius Olaru (21 de ani). Mijlocasul Gaz Metanului fusese cumparat de FCSB, dar Becali intentiona sa il lase la Gaz Metan pana la finalul sezonlui. Patronul ros-albastrilor s-a razgandit si Olaru va sosi la echipa din aceasta iarna:

"L-am luat pe Olaru! Va ramane la noi! Il iau sa joace. Nu-l mai las la Gaz Metan. Acopera multe posturi si ne va ajuta sa castigam campionatul! Toti vorbesc frumos de el. L-am urmarit si eu, e unul dintre jucatorii in care imi pun mari sperante. La fel cum sunt Pantiru, Coman, Man, Nedelcu, Tanase sau Oaida", a mai spus Gigi Becali.

Darius Olaru a fost cumparat de FCSB de la Gaz Metan pentru 600.000 de euro. Mijlocasul de 21 de ani a reusit sa inscrie in acest sezon 3 goluri si sa ofere 2 pase de goluri pentru medieseni. Olaru este cotat la 1.1 milioane de euro conform transfermarkt.