"Voiam sa facem asta!" INCREDIBIL | Gigi Becali a fost foarte aproape sa faca afaceri cu Donald Trump! Ce au vrut sa construiasca cei doi si de ce a picat totul

Gigi Becali si Donald Trump ar fi putut face afaceri impreuna.

Presdintele SUA, Donald Trump, a fost foarte aproape sa faca afaceri cu Gigi Becali. In anul 2007, oamenii lui Trump au venit la Bucuresti pentru a lua legatura cu Gigi Becali. Acestia voiau sa construiasca doua turnuri care sa se numeasca Becali - Trump Towers. Suma pe care Trump era dispus sa o investeasca in afacere se ridica la 2 miliarde de dolari, insa in cele din urma cele doua parti nu s-au pus de acord, iar afacerea a picat, din cauza crizei financiare.

"Am o propunere de la Trump. Au venit oamenii lui aici, la Palat si mi-au spus ca vrea sa faca doua turnuri inalte. M-a invitat la Atlantic City. Daca ma duc, o sa-mi intoarca vizita. Ei vin cu banii, eu cu terenurile. Am zis ca vreau sa vad daca ne dau voie sa le facem atat de inalte (40-50 etaje). Ei vor ca turnurile sa se numeasca Becali - Trump. Am un teren de sase hectare in sectorul 2, aproape de parcul Herestrau. Aici am putea sa construim cele doua turnuri", a declarat Becali pentru hotnews, la acea vreme.