De ce a plecat de fapt Piturca de la Craiova: i s-ar fi spus voalat ca „nu poti lua titlul, te-a batut de doua ori Gigi Becali”

Antrenorul a demisionat ieri, dupa mai multe luni de ostilitate in ele si anumiti conducatori.

Victor Piturca a demisionat de la CS „U” Craiova, dupa un mandat de antrenor de aproape patru luni, in care echipa a inregistrat 8 victorii, 3 egaluri si 5 infrangeri. Adus sa dea un impuls clubului pentru a castiga titlul dupa o pauza de 29 de ani, fostul selectioner a lasat echipa pe locul patru in Liga 1, la sapte puncte de liderul CFR Cluj, cu patru etape inaintea finalului sezonului regulat. De asemenea, Craiova este calificata in sferturile de finala ale Cupei Romaniei.

Din informatiile Sport.ro, ruptura initiala dintre Piturca si conducere s-a produs dupa ce s-a plans insistent de calitatea gazonului de pe „Ion Oblemenco”, ceea ce ar fi creat oficialilor neplaceri in relatia cu Primaria Craiova, cea care a considerat ca a iesit cu imaginea sifonata in urma declaratiilor antrenorului si cu o gaura financiara in buget. Ulterior, situatia sa s-a inrautatit, dupa ce echipa a pierdut puncte cu Poli Iasi, Academica Clinceni, Chindia si Sepsi, si a fost invinsa de doua ori de FCSB, aflata la randul ei intr-o forma slaba, de CFR Cluj si Astra, contracandidate la titlu. De altfel, gluma sfarsitului de an in Liga 1 a fost ca „Piturca a fost batut de doua ori de Gigi Becali”, iar afirmatia ar fi fost repetata chiar de oameni din club si ar fi ajuns la urechile antrenorului. Aluzia nu i-a cazut deloc bine lui Piturca, pentru ca cei doi oameni de fotbal se afla intr-un conflict mocnit de mai multi ani, antrenorul i-a reprosat mereu latifundiarului lipsa cunostintelor aprofundate despre fotbal, iar patronul „ros-albastrilor” este acum considerat cel care dicteaza echipa, schimbarile si transferurile la FCSB, dar el ar fi pierdut cu lotul si pregatirea facute de altul.

Inaintea pauzei de iarna, Piturca ar fi propus clubului strategia pentru anul 2020, cu o lista de jucatori pe care ar fi vrut sa ii aduca, cu o alta pe care se aflau cel putin 6 jucatori care ar fi trebuit sa plece, dar si locul de cantonament, adversarii din meciurile amicale si metodele de pregatire si de scouting, dar conducerea oltenilor i-ar fi transmis ca o parte dintre decizii fusesera deja luate, iar pentru celelalte va avea oricum nevoie de acordul conducerii. Decis sa mearga la patronul Mihai Rotaru, pentru a transa definitiv disputa de cateva luni cu factiunea conducatorilor cu state vechi in club, Piturca a fost amanat, pentru a afla apoi ca omul de afaceri si-a petrecut vacanta la Dubai, alaturi de Alexandru Mitrita, Alexandru Baluta, Cristi Barbut si Adrian Mutu, ultimul curtat pentru a ocupa functia de director sportiv al „leilor”.

Apropierea lui Rotaru de Mutu, un fotbalist cu care Piturca a avut numeroase „meciuri” in perioada in care a fost selectionerul Romaniei, i-ar fi confirmat tehnicianului ca patronul se afla deja in negocieri cu un alt antrenor si ca tatoneaza o colaborare cu un impresar roman apropiat de „Briliant”, dar cu care el are relatii foarte reci. Piturca ar fi avut doua variante: sa ramana si sa lucreze intr-un mediu ostil, sa incerce sa isi indeplineasca obiectivele cu jucatorii adusi si cu strategia facuta de altii; sa plece inca din aceasta iarna, pentru a nu incasa nereusitele scontate, ratarea castigarii titlului si a Cupei Romaniei, dar si posibila lipsa din editia viitoare a cupelor europene. Decizia a fost simplu de luat, in conditiile in care are deja oferte din zona araba, salariul la Craiova era de doar 200.000 de euro si bonusurile din atingerea obiectivelor erau greu de luat, iar la urechile sale au ajuns zvonuri ca mai multi jucatori s-ar fi plans deja patronului ca metodele sale de pregatire sunt invechite, iar alti oameni de fotbal l-au sunat pe Rotaru pentru a-l denigra pe Piturca.