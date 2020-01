"Ii bat pe Messi si pe Ronaldo! Bat si Barcelona!" Gigi Becali nu se TEME de colosii Europei! Declaratia plina de indrazneala a patronului FCSB

Gigi Becali are planuri mari pentru FCSB si viseaza la momentul in care echipa revine in Champions League si se dueleaza cu mai greii Europei.

Patronul FCSB a vorbit la Look Sport despre importanta credintei si afirma sigur ca divinitatea il va ajuta sa ajunga pe culmile Europei si sa se infrunte fara probleme cu nume mari din fotbalul mondial.



"Dumnezeu isi va arata puterea si voi castiga Liga Campionilor. Cine aude acum zice ca sunt nebun, insa nu voi castiga acum.

Eu am dragoste, dar sunt la gradinita in privinta credintei. Cand voi ajunge macar la liceu, adica sa fiu macar pe calea duhovniceasca, ca inca nu am ajuns, mai cad uneori, dar sa fiu acolo, pe calea aia, atunci, va da Domnul si ii voi bate si pe Messi si pe Ronaldo si pe Aguero.

Ii voi bate pe toti, Barcelona, Real Madrid, Manchester City si United, Arsenal si tot ce vrei", a declarat Gigi Becali la Look Sport.