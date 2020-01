"De ce sa stau? Sa ma bata Gigi Becali ca n-am echipa?" Piturca, explicatii EXPLOZIVE dupa plecarea de la Craiova!

Victor Piturca a renuntat la postul de antrenor al Craiovei.

A fost nemultumit de viteza clubului pe piata transferurilor. Craiova n-a reusit niciuna dintre achizitiile cerute de Piturca. Singurul de care a fost aproape: Dan Nistor! Negocierile sunt insa suspendate dupa ce fostul selectioner a plecat de pe Oblemenco. Intr-un interviu acordat Gazetei Sporturilor, Piturca detaliaza motivele pentru care a luat decizia ruperii contractului!

"Asta e motivul, singurul care m-a determinat sa plec. Am spus de la inceput ca singurul obiectiv care ma intereseaza e sa castig campionatul, nimic altceva. Eu n-am venit la Craiova ca sa fiu pe locul 2, pe locul 3. Doar titlul era tinta mea, desi in contract era prevazut ca trebuie sa prind un loc de cupa europeana. Nicio sansa n-aveam, nici macar 10-20% nu aveam sanse. Atunci de ce sa stau? Ca sa ma bata pe mine FCSB si CFR?! Am solicitat doar intariri, sa avem un lot competitiv cu care sa abordam cele 4 etape ramase de jucat plus play-off-ul cu sanse de a luat titlul. Am avut discutii cu patronul, dar nu le voi face publice.

I-am zis ca vreau jucatori, am facut o lista, dar nu pot sa stau, sa fac liste, si in 3 luni sa nu se miste nimic. Am asteptat pana cu o zi inainte de reunire. Am luat vreun jucator? Nu! Atunci eu plec, nu mai stau. Am realizat ca nu ma pot bate cu celelalte candidate la titlu, repet pentru a o suta oara, eu nu stau sa ma bata pe mine Gigi Becali pentru ca nu am la dispozitie lotul pe care mi-l doresc. Voiam doi fundasi centrali, un mijlocas si un atacant. Daca am fi reusit sa facem aceste achizitii, Universitatea era o echipa importanta in lupta pentru titlul de campioana. Nu s-a facut nimic, nu s-a miscat deloc pe piata transferurilor si am luat-o pe drumul meu. Din acest moment, eu sunt un capitol terminat pentru Universitatea Craiova", a spus Piturca pentru Gazeta Sporturilor.