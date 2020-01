S-a razgandit Gigi Becali? Mijlocasul de 600 000 de euro participa la reunirea lotului! Cantonamentul FCSB-ului este decisiv pentru soarta lui

Gigi Becali a cheltuit o suma importanta de bani pe transferul lui, insa l-a imprumutat pentru a fi sigur ca primeste timp de joc.

Darius Olaru ar putea sa se alature FCSB-ului in lupta pentru titlu din primavara. Dupa cum scrie Fanatik, jucatorul pe care patronul ros-albastrilor l-a cumparat de la Gaz Metan Medias, merge la reunirea lotului echipei, de pe 7 ianuarie.

Bogdan Vintila l-ar putea pastra in echipa pe mijlocasul ofensiv al lui Medias, pentru restul sezonului. Olaru are de partea lui o voce influenta din conducerea FCSB, MM Stoica este cel mai vocal in subiectul acesta, insistand ca jucatorul ar trebui sa ramana la echipa.

Cantonamentul din Marbella este decisiv pentru soarta mijlocasului, dupa cum scrie sursa citata, unde staff-ul echipei va decide daca se va alatura ros-albastrilor sau ramane in continuare sub comanda lui Edi Iordanescu.

FCSB si Gaz Metan au ambele cantonamentele programate in Spania, distanta dintre ele este de aproximativ 15 minute, asfel, Olaru s-ar putea alatura repede oricarui lot.