ULTIMA ORA | A fost dorit de Gigi Becali la FCSB, dar se prezinta la reunirea altei echipe! Ce jucator a ratat vicecampioana Romaniei

Un jucator dorit de Gigi Becali la FCSB se va prezenta la reunirea altei echipe.

Mihai Nitescu (19 ani), a fost dorit in trecut de Gigi Becali, la FCSB, insa acesta se va prezenta la reunirea celor de la Petrolul Ploiesti. Acesta a fost in probe si la West Ham United, dar a fost si in atentia lui Gigi Becali, acum un an. Cei de la FCSB au inainat si o oferta pentru jucator, insa in cele din urma nu s-a ajuns la o intelegere.



"Intr-adevar, exista o oferta oficiala inaintata pentru el de catre conducerea FCSB, vom analiza si cu siguranta se va lua cea mai buna decizie pentru jucator", a declarat impresarul jucatorului, Marian Perju, la vremea respectiva.

Mihai Nitescu este legitimat la Petrosport Ploiesti, dar conform celor de la liga2.ro se va alatura sub comanda lui Costel Enache, la Petrolul, miercuri, 8 ianuarie, cand formatia din Liga a 2-a se va reuni.