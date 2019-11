Cum a reactionat Hagi cand a aflat ca Florinel Coman a ajuns pe site-ul lui Manchester City! "Regele" e sigur ca generatia sa va fi depasita: "Noi n-am facut asa ceva la varsta lor"

Presa din Anglia a scris in urma cu doua zile ca Florinel Coman, atacantul FCSB-ului, crescut de Viitorul lui Hagi, se afla in atentia lui Manchester City. Informatia a fost preluata si de site-ul oficial al campioanei Angliei.

Florinel Coman poate visa cu ochii deschisi. Englezii scriu ca Manchester City il urmareste pe atacantul cumparat de FCSB de la Viitorul lui Hagi. El i-a dat doua goluri Angliei la EURO U21, asta-vara.

Gica Hagi: "Coman e talentat foc, are nevoie de sprijin"

Gica Hagi a vorbit dupa Viitorul 3-0 Chindia Targoviste. El spune ca Florinel Coman, dar si ceilalti jucatori tineri, trebuie sprijiniti si incurajati constant.

"Nu zic ca presa nu face lucruri bune, dar cateodata va grabiti sa analizati anumite lucruri, iar acesti tineri nu primesc destul timp. Florinel Coman este unul dintre tinerii talentati foc, iar ei toti au nevoie de sprijin.



Trebuie sa avem grija de el, el este unul dintre tinerii fantastici pe care ii are Romania si speram sa avem grija de ei, sa-i crestem cum trebuie, sa tinem la ei. Bineinteles, cateodata trebuie sa-i mai critici, ca orice partinde, mai trebuie sa zici ceva, dar rabdare cu ei. Eu am rabdare, cred foarte mult in toata generatia care a facut performanta fantastica de la EURO. Ei au facut mai mult decat am facut noi, la varsta noastra", a spus Hagi.