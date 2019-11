Mitica Dragomir l-a dat de gol pe Negoita! Adevarul despre implicarea sa la Dinamo si cum a decurs discutia cu Viorel Catarama. Ce vrea, de fapt, sa faca actualul sef din Stefan cel Mare

Mitica Dragomir, fostul sef al LPF, spune ca anuntul lui Negoita de vanzare a pachetului majoritar de actiuni de la Dinamo este mai degraba o fumigena. In realitate, Negoita are ambitia de a concura cu Gigi Becali.

Dumitru Dragomir, fostul sef al LPF, spune ca ar fi tentat in anumite conditii sa investeasca la Dinamo. El ar fi de acord doar daca ar fi partener cu Viorel Catarama si nu angajat al acestuia. Pe de alta parte, Dragomir l-ar vrea alaturi si pe Mircea Lucescu, dar spune ca antrenorul este "prea smecher pentru fotbalul romanesc" si ca "el a castigat bani din fotbal, nu a bagat bani in fotbal".

Dragomir: "Negoita nu vrea sa se desparta de Dinamo" // "Catarama m-a intrebat daca pot sa-l ajut"

Dumitru Dragomir a spus lucrurilor pe nume intr-o interventie la un post TV.

"M-a sunat domnul Catarama, cu care sunt amic, si m-a intrebat daca pot sa-i dau o mana de ajutor in acest proiect. Eu i-am spus ca as dori, dar ca nu pot sa fiu salariat, sa-mi dea el cateva mii de euro. Eu as putea sa intru alaturi de el cu o suma de bani. Si daca ii pierd, aia e. Daca ii recuperez, cu atat mai bine.

Eu nu intru in fotbal ca sa pierd bani.

Eu nu pot sa fiu angajatul nimanui. Doar partener.

Asta a fost toata discutia, nimic altceva. Apoi s-a terminat tot.

Omul asta a reusit in business in Romania. Daca te duci in fabrica la el, e o disciplina cum n-am vazut in alta parte. Dar nu am voie sa il laud, ca e campanie.

Convingerea mea e ca Negoita nu vrea sa se desparta de Dinamo. El vrea sa prinda din urma pe Gigi Becali, dar Becali a cheltuit milioane. Toata lumea vrea sa-l prinda pe Gigi din urma, dar e greu.

El cauta un om cu bani. Probabil vrea si cotarea clubului la bursa. Daca ramaneam la Liga, eu asta aveam in cap. Dar daca nu am avut conducatori destepti. Ca de la Iancu, Copos si cativa nu am avut d-astia destepti in afaceri. Cotarea la bursa...pierzi din putere, e greu pentru ei. Trebuie sa fii foarte transparent. Iar la fotbal nimeni pe lumea asta nu e transparent.



Asta cu Badea si Copos nu e o gluma. Ei au reusit in afaceri, sunt oameni capabili.

Copos n-ar fi iesit niciodata din fotbal daca nu se duceau aia cu coliva la tribunal. El a spus atunci: bag banii mei, ma baga si la puscarie, nu am nici sustinerea suporterilor...

Concluzia e ca nu cred ca o sa ajung la Dinamo. Nici Mircea Lucescu. El e prea destept, prea smecher pentru fotbalul romanesc. El a fost invatat sa castige bani din fotbal, nu sa bage bani in fotbal. Asta e succesul sau", a spus Dragomir la Digi.