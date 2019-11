VIITORUL - CHINDIA TARGOVISTE 3-0 | "Am luptat pana la final!" Noua "perla" a lui Hagi, la primul gol in Liga 1! Ce spune despre sansele la titlu ale Viitorului

Viitorul s-a impus categoric pe teren propriu in fata celor de la Chindia Targoviste. Formatia lui Hagi a urcat pe primul loc in clasamentul Ligii 1, cel putin pana maine cand CFR va juca pe teren propriu in fata celor de la Academica Clinceni. Golurile formatiei lui Hagi au fost marcate de Ganea, Boboc si tanarul Louis Munteanu (17 ani), care a vorbit la finalul partidei despre reusita sa si despre sansele Viitorului la titlu.

"Sunt foarte fericit si sper sa am cat mai multe reusite. Am luptat pana la final si ma bucur ca mi-a iesit. A fost un meci greu, am practicat un joc foarte bun. Trebuie sa ne gandim mai intai sa intram in play-off si dupa ne vom gandi si la titlu", a declarat Louis Munteanu la finalul meciului.

Viorel Moldovan: "Ne-au lipsit multe aspecte!"



Antrenorul celor de la Chindia, Viorel Moldovan, a vorbit si el despre partida din aceasta seara si spune ca scorul este unul destul de sever.

"Am primit primul gol pe o greseala a lui Aioani si lucrurile s-au destabilizat putin, dar am revenit am avut cateva oportunitati sa egalam, am avut acea bara si un penalty care nu stiu daca a fost sau nu. Nu vreau sa comentez arbitrajul. Aveam sperante mari, nu am reusit sa contracaram dinamnica lor la mijlocul terenului. Este destul de sever scorul, am incercat sa ne creem situatii de a marca, am fost destul de confuzi in a dezvolta jocul. Sa revii de la 2-0 nu este usor. Pacat ca nu am reusit sa inscirem. Am pierdut 3 puncte importante, asta e, o luam de la capat. Stiam ca vom avea un meci dificil, dar puteam sa obtinem mult mai mult de la joc daca eram mai atenti. Ne-au lipsit mai multe aspecte", a declarat Viorel Moldovan la finalul partidei.