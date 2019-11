VIITORUL - CHINDIA 3-0 | "ERA FARAON ACOLO! Trebuia sa-l iau la echipa mare" Hagi e sigur ca are viitorul golgheter al Romaniei la echipa

Viitorul a invins-o cu 3-0 pe Chindia Targoviste si a urcat pe primul loc al Ligii 1 pana la meciul CFR-ului.

Viitorul a castigat cu 3-0 meciul contra Chindiei Targoviste. George Ganea, Boboc si Louis Munteanu au marcat golurile echipei lui Gica Hagi.

Gica Hagi: "Munteanu era faraon la juniori! M-a obligat sa-l iau"

"E bine pentru noi, e important ca am luat puncte. Veneam dupa un esec. Am intalnit o echipa foarte periculoasa, stiam de la inceput ca ei nu au presiune. Chindia joaca fotbal, le-am spus baietilor sa fie concentrati. E o victorie frumoasa. Nu conteaza pe ce loc suntem acum, important este ca e a doua etapa a returului si am castigat.



Chindia are o echipa omogena. Chiar daca au venit din liga a doua joaca un fotbal foarte bun, pun probleme tuturor echipelor.

Boboc joaca bine, e polivalent, are ambele picioare. E talentat, dar vom vedea.

Louis Munteanu a meritat locul in echipa si golul. La juniori era faraon, am fost obligat sa-l aduc la echipa mare, sa simta fotbalul mai bun. Trebuie sa se antreneze, sa sufere, sa vada cum e la seniori. Calitatea lui cea mai mare este ca nu are teama. Stie sa se demarce, are executii foarte bune, e un 9 clasic.

George Ganea trebuia limpezit putin, trebuie sa isi recapete increderea. A jucat putin in ultimii doi ani, acum e pe drumul bun. Vrea, dar inca nu are ritm. Are calitate buna, e marcator.

I-am spus lui Rivaldo ca il vreau pe baiatul lui in teren. Rivaldinho ne lipseste acum, e un jucator excelent, stie sa tina de minge. Cateodata trebuie sa joci si lung, nu numai scurt. De cand nu mai e el am suferit destul de mult. Speram sa revina cat mai repede pe teren, sa fie sanatos.

Nu spun ca media nu face lucruri bune, dar uneori va grabiti. Ianis, ca alti tineri, are nevoie de timp. Trebuie sa avem grija de tineri, sa tinem la ei. Bineinteles, cateodata trebuie sa ii mai critici, ca orice parinte. Eu cred in toata aceasta generatie. Ei au facut mai mult decat a facut toata generatia mea la varsta pe care o au acum", a spus Gica Hagi.