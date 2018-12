Cum a reactionat Becali cand a aflat ca Gaz Metan vrea sa-l SUSPENDE pe Teja! Decizie de ULTIMA ORA! 

Gaz Metan nu vrea sa renunte la Mihai Teja.

FCSB l-a prezentat pe Mihai Teja intr-o conferinta de presa, insa antrenorul nu si-a rezolvat situatia de la Medias. Cel putin asa sustine presedintele celor de la Medias, care ameninta cu suspendarea antrenorului.

Becali spune ca Teja si-a dat demisia, astfel ca poate semna cu echipa sa.



"Cei de la Gaz Metan sa fie sanatosi! Mihai Teja a trimis o hartie de demisie si nu mai au ce sa ii faca. Totul e legal, nu au cum sa il suspende”, a declarat patronul FCSB, potrivit Fanatik.

"NU EXISTA ACT DE REZILIERE"

Ioan Marginean spune ca nu a primit nimic din partea antrenorului sau a celor de la FCSB.

"Nu exista niciun act de reziliere, n-am apucat sa facem acte. Cei de la FCSB ne-au luat pe nepregatite si ceea ce pot sa va spun e ca Teja a avut doar un acord verbal din partea noastra.

In plus, mi se racoleaza jucatori. Nu mi se pare normal cum suntem tratati! N-am avem nici macar o hartie scrisa de la FCSB. Acel om credincios e din alta lume, iar eu nu vreau sa intru in jocul acesta. Pe mine ma caracterizeaza munca. O sa ma fac mai al dracului! Noi de acum tacem si facem”, a afirmat Ioan Marginean pentru realitateasportiva.



BECALI: "MIHAI A SEMNAT CONTRACTUL FARA SA-L CITEASCA!"



"El a crescut sub ochii mei. Nu se mai pune vorba de incredere. El a semnat contractul, nu l-a citit deloc. E prea mare respectul ca sa ne pacalim. Nu l-am luat pentru ca e cuminte, ci pentru ca are valoare. Nu o sa ma bag 6 luni! Face ce vrea el, ii iau 4-5 jucatori, nu ma intereseaza. Trebuie sa faca posesia, ca altfel vede el. Asa mi-a zis! Dupa aceea fac eu posesia”, a anuntat Gigi Becali.