Primul transfer RATAT de Mihai Teja la FCSB! Jucatorul pe care il dorea noul antrenor nu mai ajunge

Mihai Teja a fost prezentat oficial de FCSB. Vrea sa aduca 2 jucatori de la Medias. A treia mutare nu va mai avea loc.

"O sa-i fac toate poftele" spunea Gigi Becali in momentul in care a anuntat ca Mihai Teja va fi noul antrenor al FCSB-ului. Iulian Cristea si Antoni Ivanov sunt jucatorii care il vor urma pe antrenor la noua echipa. A treia tinta, Boubacar Fofana, nu mai ajunge la FCSB, anunta Fanatik.

Mijlocasul originar din Guinea a ajuns la Gaz Metan in vara si a marcat 2 goluri in 19 partide in acest sezon - el a primit si de 2 ori cartonasul rosu, cu CFR Cluj si in ultima etapa, la Craiova. Unul dintre golurile marcate de Fofona a venit chiar la partida cu FCSB, pierduta de Gaz Metan cu 3-1.

FCSB a oferit 200.000 de euro pentru Fofana si Ivanov, insa doar bulgarul va ajunge la FCSB. Nici jucatorul nu a ajuns la un acord cu conducerea vice-campioanei Romaniei.