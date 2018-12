Teja la FCSB | "Nu am venit pentru bani" Noul antrenor aduce intariri! De unde vin noii jucatori: "Vom face o echipa puternica!"

Mihai Teja a fost prezentat oficial la FCSB.

Mihai Teja a vorbit despre planurile pe care le are la FCSB. Noul antrenor a spus ca vrea performanta si ca nu a venit pentru bani. Le-a multumit celor de la Medias ca l-au lasat sa isi indeplineasca dorinta de la ajunge la FCSB.

Mai mult, Teja a dezvaluit ca va aduce jucatori atat de la Medias, cat si de la alte echipe din liga 1.

Noul antrenor stelist considera ca lupta la titlu este deschisa si ca FCSB are sanse in fata CFR-ului, avand un lot mult mai valoros.

"Vreau sa-i multumesc lui Gigi Becali pentru sansa. Vreau sa fac performanta la Steaua. Nu am venit pentru bani si eu cred ca FCSB este un pas foarte important pentru mine. Sper sa nu dejamagesc, sa fac mandra pe toata lumea.

Teste este peste tot. Asta este viata antrenorului. Ai rezultate, ramai. Nu ai rezultate, pleci. M-am apucat de meseria asta din pasiune si stiu ce se intampla si ce se va intampla.

Daca nu as fi considerat ca pot sa stapanesc jucatorii, nu l-as mai fi sunat pe Gigi Becali inapoi. Stiu ce pot si imi doresc sa fac performanta.

Stiu ce insemna Steaua, am petrecut doi ani in UCL, am fost in EL si stiu ce se vrea aici.

Jucatori voi lua din campionatul intern si de la Medias.

Vreau sa le multumesc celor de la Medias ca au fost de acord sa plec de acolo, pentru ca le-am spus ca imi doresc foarte mult.

Este o lupta deschisa si, cu siguranta, noi avem un lot foarte bun. Cu siguranta vom face o echipa puternica cu cei 3-4 jucatori pe care vrem sa ii aducem", a spus Mihai Teja la prezentarea oficiala la FCSB.