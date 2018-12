"Nu intelegeam ce il recomanda pe Alexa sa vina la FCSB!" De ce a RABUFNIT in lacrimi MM Stoica

MM Stoica a inceput sa planga in momentul in care a aflat ca Mihai Teja va fi noul antrenor de la FCSB.

"Mi-a spus MM ca plange de bucurie ca s-a eliberat si nu vine Alexa la echipa. Dupa aia mi-am dat seama ca el nu voia sa vina Alexa, dar n-a avut nicio contributie. Mihai mi-a zis ca a inceput sa planga: «Bai Gigi, plang de bucurie». Plangea, plangea! Era bucuros ca nu mai vine Alexa", a spus Gigi Becali la conferinta de prezentare a lui Mihai Teja.



"CE IL RECOMANDA PE ALEXA SA VINA LA NOI?"



Directorul sportiv al FCSB spune ca nu ar fi putut sa lucreze alaturi de Dan Alexa, cei doi fiind incompatibili. In plus, MM se indoieste si de calitatile antrenorului de la Calarasi.



"A explicat foarte bine care a fost situatia cu Alexa. Eu nu intelegeam ce il recomanda pe Alexa sa vina la noi. Pe Mihai Teja il recomanda jocul prestat de Medias. Cand mi-a spus Gigi ca nu vine Alexa, eram chiar emotionat, chiar mi-au dat lacrimile. Il cunosc pe Alexa de cand era juniori. Il cunosc ca om, dar asta nu are nicio legatura cu antrenoratul.

Hai sa va spun de unde atata emotie. E foarte complicat cu cineva cu care ai probleme din prima si trebuie sa lucrezi in fiecare zi. Am inteles ca din partea lui Dan (n.r. - Alexa) era incompatibilitate. Eram obligat sa lucrez intr-un mediu in care nu imi placea.

Cel mai bine sa discute antrenorul cu Gigi, dar lui Gigi ii face placere sa sa vb cu mine. Nu poate sa spuna cineva ca nu lucreaza cu directorul sportiv. Cum ar fi fost sa vina Allegri ca el nu lucreaza cu Marotta", a spus Mihai Stoica la Digi.