Becali a lansat oferta pentru Andrei Cristea! Suma pe care FCSB o va plati pentru atacantul de la Iasi!

Andrei Cristea poate ajunge in aceasta iarna la FCSB.

Gigi Becali, patronul de la FCSB, a lansat o prima oferta pentru capitanul lui Poli Iasi, Andrei Cristea, dar aceasta nu a fost deloc pe placul oficialilor din Copou. Initial s-a convenit ca prin transferul lui Cristea la echipa ros-albastra sa se stearga datoria de aproximativ 200.000 de euro pe care Poli o are catre echipa lui Becali, dar patronul de la FCSB a oferit prin telefon doar 50.000 de euro.

"Inca nu am primit nimic concret pe adresa clubului. Daca a fost ceva telefonic, nu am cunostina. Astept o oferta scrisa, sa putem discuta pe ceva concret. Daca va veni, voi discuta cu ceilalti membri ai Comitetului Director si vom lua o decizie", a spus Ion Melinte, cel care are ultimul cuvant de spus la club.

Antrenorul de la Iasi, Flavius Stoica, isi petrece vacanta de sarbatori in Statele Unite si a vorbit despre plecarea lui Andrei Cristea, transmitand un mesaj si pentru Gigi Becali.

"Plecarea lui Andrei Cristea ar fi o pierdere imensa pentru echipa, mai cu seama ca suntem intr-un moment in care echipa are sanse la play-off. Dar, in acelasi timp m-as bucura pentru el ca om, pentru ca si-ar incununa o cariera frumoasa cu un transfer la o echipa foarte titrata. Il cunosc pe Andrei Cristea, stiu ca este un caracter deosebit si un profesionist desavarsit si sunt convins ca nu va fi afectat, indiferent de situatie, daca se va realiza sau nu acest transfer. Ma bucur ca jucatorii mei sunt doriti de alte echipe, dar eu sper ca tot ce se declara prin presa sa fie adevarat. Sper ca aceste oferte sa fie reale si nu doar vorbe-n vant. Nu vreau ca jucatorii mei sa fie bulversari, indiferent ca vorbim de jucatori tineri sau de cei cu experienta", a declarat Flavius Stoican, conform ProSport.