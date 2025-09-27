Campionatul românesc, ediția 2025-2026, a început în luna iulie, când afară erau 40 de grade Celsius, și a ajuns, între timp, la etapa a 11-a, într-o perioadă a anului în care temperaturile au scăzut și cu 20 de grade față de acum două luni.

Dacă anotimpul s-a schimbat, în schimb, continuă criza nou-promovatelor Metaloglobus și Csikszereda. Care s-au transformat în niște „epave“ și s-au „lipit“ de ultimele două locuri ale clasamentului. Fără nicio victorie!

Trupa pregătită de Robert Ilyeș (foto) va reveni, astăzi, pe teren, într-o nouă încercare de a încheia acest coșmar. Perspectivele nu sunt însă tocmai bune, în condițiile în care Csikszereda va întâlni UTA, la Arad. Adică, o formație care stă bine în clasament, la doar 2 puncte de play-off.

De la ora 15.00, UTA – Csikszereda va fi oferit de Sport.ro, în format LIVE TEXT.

UTA - Csikszereda | Statistici LPF

*Cele două echipe se vor întâlni pentru întâia oară în principala competiție internă. Acestea s-au duelat ultima dată în Cupa României 2020-2021, pe 30 noiembrie 2020, FK Csikszereda - UTA 0-2 (V. Morar, I. Hora).

*O singură înfrângere au suferit arădenii în primele 10 etape, în rest au trei victorii și șase remize.

*Ciucanii sunt neînvinși în precedentele trei runde, interval în care au terminat de fiecare dată la egalitate.

*Se întâlnesc două echipe care au încasat mai multe goluri în prima repriză: UTA - opt din 14, FK Csikszereda - 12 din 22.

*Gruparea arădeană a utilizat doar 22 de jucători, cei mai puțini dintre toate competitoarele. Dintre aceștia, portarul Dejan Iliev este integralist.

*Formația din Miercurea Ciuc s-a bazat pe 26 de fotbaliști, 23 dintre ei fiind debutanți în SuperLigă.

*Pe spațiul porții ciucanilor s-au tras cele mai multe șuturi - 67 (UTA - 45).

*Remarcabil sezonul făcut de Alin Roman, cel care și-a trecut în cont trei goluri și patru pase decisive în 10 jocuri! De partea cealaltă, brazilianul Anderson Ceará a contribuit decisiv la patru dintre golurile marcate de jucătorii antrenați de Robert Ilyeș (două goluri, două pase decisive).

