Pentru că FCSB a lăsat „garda jos” în acest sezon, pentru că pare aproape imposibil ca formația patronată de Gigi Becali să revină în lupta la titlu, Universitatea Craiova, Rapid și Dinamo au profitat și s-au înscris în cursa care le poate aduce trofeul de campioană a României la finalul acestui sezon.

În urma înfrângerii cu FCSB, scor 1-2, din etapa 25, FC Botoșani pare și ea ieșită din această lupă, chiar dacă la un moment dat s-a aflat pe prima poziție.

Miodrag Belodedici a scos din calcule chiar liderul din Superliga

Câștigătorul a două Cupe ale Campionilor Europeni (în 1986 cu Steaua București și în 1986 cu Steaua Roșie Belgrad) a vorbit despre echipele care au șase se bat la titlu în Superliga și le-a evidențiat pe Dinamo și Rapid.

Belodedici nu a spus nimic despre liderul din Superliga, Universitatea Craiova.

„Am fost prins în perioada asta, dar m-am uitat și încă se joacă. Craiova e acolo, joacă bine, se luptă, dar Dinamo este și ea o contracandidată, se luptă mult. Rapid se chinuie și încearcă să cucerească titlul după foarte mulți ani.

Eu cred că Dinamo are șanse mari la titlu și cred că și Rapid mai are. Între ele văd lupta. Acum și CFR Cluj a intrat în lupta asta, dar eu cred că lupta se va da între echipele din București”, a spus Miodrag Belodedici, conform GSP.ro.

Oltenii s-au impus cu 1-0 în fața Oțelului, în runda 25 din Superliga, iar grație acestui succes au urcat pe primul loc, având cu un punct mai mult decât Dinamo și Rapid.