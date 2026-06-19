Unde se afla Anderson Ceara când Gigi Becali a anunțat că transferul la FCSB a picat

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Ilie Dumitrescu, fost mare internațional, în prezent analist TV, a găsit o singură explicație pentru faptul că mutarea lui Anderson Ceara de la Csikszereda la FCSB a picat.

Ilie Dumitrescu, explicație pentru situația lui Anderson Ceara

Gigi Becali a anunțat că FCSB nu-l va mai transfera pe Anderson Ceara, deși formația din Miercurea Ciuc confirmase transferul, iar însuși latifundiarul a furnizat detaliile acordului anterior.

Dumitrescu a spus că singura variantă logică este reprezentată de niște eventuale probleme găsite la vizita medicală efectuată de brazilian.

„Eu voiam să întreb, el spune de forță și viteză, dacă e jucătorul de viitor, e ce vrea la FCSB. Îl iei pe Ceara care nu are un fizic extraordinar, care nu are ce a spus Gigi Becali. Dacă e ceva medical, e păcat de copil.

Dumitrescu: „Singura variantă e dacă are ceva copilul ăsta”

Nu e vorba de clauză sau de bani, deja se semnase contractul. Numai în zona asta de control medical, dacă s-a găsit așa. Îi pui clauză, dacă nu trece testele medicale... Banii îi bagi după ce se trece testul medical. Până nu se face controlul medical, nu se face plata.

Nu știu, așa sunt pașii. Faci testul medical și apoi ești prezentat. Nu cred că e vorba de bani, nu e vorba de bani la Gigi. Astea sunt variantele, nu cred în clauza sau ceva de genul, că altfel nu îl prezenta. Singura variantă e dacă are ceva copilul ăsta. Sperăm că nu”, a declarat Ilie Dumitrescu, potrivit digisport.ro.

Anterior, Gigi Becali a transmis că Ceara nu va mai ajunge la FCSB: „Cert e că nu suntem în grafic cu achizițiile. Nu e problemă de bani, dar nu îi găsim. Pe Anderson Ceara l-am dat înapoi. Nu mai este, a căzut transferul. Nu are rost să mai vorbim acum de ce. A căzut transferul. Nu pot să spun de ce. Ceara nu este jucătorul lui FCSB și nici nu va fi”.

Csikszereda a anunțat despărțirea de Anderson Ceara

Pe 10 iunie, formația din Miercurea Ciuc a publicat un mesaj prin care confirmat mutarea lui Anderson Ceara la FCSB, după doi ani petrecuți de brazilian la Csikszereda.

„Clubul nostru a ajuns la un acord cu FCSB pentru transferul drepturilor federative ale fotbalistului nostru brazilian, care va începe astfel pregătirea pentru sezonul viitor alături de clubul bucureștean.

Dincolo de toate acestea, vor rămâne de neuitat driblingurile sale cu adevărat braziliene, pasele decisive fenomenale și golurile superbe prin care a cucerit inimile suporterilor noștri. Mult succes în continuarea carierei, Andi, nu te vom uita niciodată”, a comunicat Csikszereda.

Gigi Becali jubilase pentru aducerea lui Ceara

Gigi Becali anunțase că FCSB s-a înțeles cu Csikszereda pentru transferul brazilianului Anderson Ceara. Becali trebuia să plătească 500.000 de euro către clubul din Miercurea Ciuc, care avea dreptul și la 25% dintr-un viitor transfer.

„A rămas transfer de 500.000 de euro. Acum cred că s-a semnat între timp. Gata, ne-am înțeles! A rămas 25% dintr-un viitor transfer, indiferent de cât a rămas din diferență. Nu minim 300.000 de euro cum voiau ei, nu mai există un minim.

Cu jucătorul ne-am înțeles deja, totul e în regulă. Nu am dat niciun ban la impresar. Habar nu am cât am dat la semnătură, nu știu detalii. Ne-am înțeles repede la semnătură. Cât a vrut atât i-am dat. 15.000 de euro pe lună i-am dat pe doi ani și încă doi cu 20.000 de euro, dacă vrem noi. Eu nu mai iau jucători, ca să mă păcălesc.

Becali, despre Ceara: „Probabil o să joace bandă dreaptă”

Până acum luam pe un an, dar nu a vrut el și îmi place jucătorul. Probabil o să joace bandă dreaptă, unde noi nu avem și e postul lui. În partea dreaptă noi nu aveam. Nu aveam dublură, dacă nu era Miculescu cu cine jucam? Bine, Toma, dar eu vorbeam de cupele europene”, a declarat Gigi Becali.

Anderson Ceara a avut o stagiune excelentă în SuperLiga, unde a strâns șapte goluri și opt pase decisive în 40 de apariții pe teren.