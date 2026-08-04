VIDEO EXCLUSIV Romario Moise, pregătit să se relanseze la Bacău: „Am demonstrat că pot”. Cum vede lupta din Liga 2 și din Superligă

Romario Moise, pregătit să se relanseze la Bacău: „Am demonstrat că pot”. Cum vede lupta din Liga 2 și din Superligă Liga 2 Romario Moise a deschis scorul în FC Bacău - Ștefănești 3-0 / Foto: Ionuț Stoica (Sport.ro).
Emanoil Ursache
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Romario Moise, campion al României cu Astra Giurgiu în 2016, are un început de sezon promițător în Liga 2 la FC Bacău. 

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Romario MoiseFC BacauSuperligaliga 2
Din articol

VIDEO & FOTO MAIN: Ionuț Stoica

Romario Moise (29 de ani) simte că a venit momentul potrivit pentru a-și relansa cariera. Avântul mijlocașului ofensiv a fost frânat de accidentări, însă startul de sezon din Liga 2 a fost unul ideal pentru el. Moise a avut nevoie de numai șase minute pentru a deschide scorul în FC Bacău - Ștefănești 3-0 din runda inaugurală.

Perspectivele lui Romario Moise, primul marcator pentru FC Bacău în Liga 2, 2026-2027

La finalul partidei, Romario Moise a acordat, în exclusivitate pentru Sport.ro, un interviu în care a vorbit despre cum se simte la FC Bacău, șansele de promovare ale echipei sale și planurile sale de viitor. Mijlocașul ofensiv a mai discutat și despre perioadele petrecute la Astra Giurgiu, unde s-a format și a ieșit campion în 2016, Rapid și UTA, alături de care a promovat în Liga 1, în 2020, de pe primul loc din eșalonul secund. 

Moise a oferit și un moment emoționant la interviu, ținându-și băiețelul în brațe în timp ce răspundea întrebărilor reporterului Sport.ro. Micuțul moștenitor al unei energii de fotbalist nu a avut răbdare până la finalul discuției și s-a dus să se joace.

Imagini din cariera lui Romario Moise / Foto: Sport Pictures

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După ce în sezonul trecut FC Bacău a terminat sezonul regular pe locul nouă și a câștigat Grupa B din Liga 2 din postura de nou-promovată, clubul moldav va încerca să se califice în play-off și, eventual, să producă o surpriză reușind promovarea. Romario Moise s-a arătat încrezător în potențialul Bacăului, chiar dacă a subliniat că echipa este încă în formare. 

Mijlocașul ofensiv le vede pe Chindia Târgoviște, Poli Timișoara și FC Bihor drept principalele favorite în lupta pentru promovare în Superligă, competiție în care și-ar dori să revină fie alături de FC Bacău, fie printr-un transfer. Referitor la lupta din primul eșalon, Moise a recunoscut că ține cu Rapidul, însă tot Universitatea Craiova are prima șansă la titlu.

Moise: „Avem o echipă bună și nu avem nimic de pierdut”  

Start de sezon ideal pentru tine. Ați câștigat și ai deschis scorul. Cum te-ai simțit la primul meci?
M-am simțit bine din punct de vedere fizic, cel puțin la început, dar vă dați seama că ne-am simțit mai greu ulterior din cauza condițiilor meteo. Ne simțim bine și ne bucurăm că am câștigat. Asta ne dă un plus de încredere, moral, liniște și ne ajută să vedem lucrurile pe viitor mai bine. 

Ați avut inițiativa, ați dominat pe parcursul întregului joc. Crezi că puteți să mențineți ritmul tot campionatul?
Da, sigur! Bine, ținând cont că am jucat și împotriva unei nou-promovate, am avut și un plus de încredere față de ei, zic eu. Mai avem multe lucruri de pus la punct, dar eu zic că avem o echipă bună, o echipă cu încredere și nu avem nimic de pierdut. 

Ai deja o promovare în CV la UTA. Se poate lupta FC Bacău la play-off sau chiar și la promovare?
Din experiență, sigur că da! Acum eu cred că suntem o echipă în formare încă. Să nu uităm că suntem la al doilea sezon al clubului din istorie la nivel de Liga a 2-a și cel mai înalt nivel la care a ajuns clubul. Dar cu pași mărunți lucrurile pot fi posibile! Depinde acum de cum vom evolua și pe viitor. Vedem mai departe în ce stadiu ne vom afla. 

  • 3 trofee a cucerit Romario Moise în carieră: Liga 1 și Supercupa României cu Astra Giurgiu în 2016, și Liga 2 cu UTA în 2020. 

Romario Moise, dornic să revină în Superligă 

Crezi că puteți să produceți o surpriză încă din sezonul acesta?
Sigur, de ce nu?! Noi ne dorim, vă dați seama. Eu unul, personal, îmi doresc să revin la nivelul la care am fost și lupt la fiecare meci pentru asta. Așa și colegii mei sunt jucători tineri, care își doresc să facă pasul la echipe mai mari sau în fotbalul mare, și atunci, sigur, și ei își doresc.  

Cum crezi că va arăta play-off-ul în Liga 2 la finalul sezonului regular? Care ar fi favoritele la promovare?
Din punctul meu de vedere, printre favoritele la promovare rămâne Chindia, care a jucat în play-off în sezonul trecut și a lăsat o impresie bună. Mai este și Poli Timișoara, unde am văzut că s-a creat o emulație bună în jurul echipei și au făcut transferuri bune, cu jucători cu experiență. Au un antrenor, la fel, cu experiență, cu promovări în palmares. FC Bihor poate să fie din nou o echipă în play-off, după care am văzut că sunt echipele care nu au drept de promovare și nu am cum să le iau în calcul. Vom vedea, poate să fie o surpriză! De ce nu și noi printre ei, sper! Vedem, cred că acestea ar fi principalele contracandidate.

Îți este dor de perioada petrecută la Astra? Mă gândesc că au fost cei mai frumoși ani din cariera ta...
Am avut multe perioade frumoase în cariera mea. Am avut și la Rapid, am avut și la UTA, de care ai pomenit și tu mai devreme, și cu care am promovat. Sper că o să am din nou perioade frumoase. Am avut și ghinioane cu accidentările grave care m-au ținut departe de teren. Eu pentru asta muncesc și sper să mă bucur din nou de fotbal la cel mai înalt nivel.

Crezi că fără accidentări ai fi putut să fii mult mai sus?
Sunt sigur, fără îndoială, 100%!

  • 25.000 de euro este cota curentă de piață a lui Romario Moise pe Transfermarkt. Cea mai înaltă valoare a sa a fost de 500.000 de euro, în 2017, la Astra Giurgiu.

Moise ține cu Rapid și o vede pe Craiova favorită în Superligă

Până unde te-ai fi văzut?
Cred că am demonstrat că pot să fiu un jucător important la echipele de play-off. Cu Astra am jucat numai în play-off timp de patru sezoane. Cu UTA când am făcut pasul înapoi am promovat. Am fost și un jucător important. Am contribuit și cu goluri, și cu pase de gol. La Rapid de acolo au început ghinioanele cu accidentări. După care am prins din nou la Liga 1, la Poli Iași, apoi iarăși am avut ghinion, o accidentare mai lungă și mai gravă. Eu zic că pot să fiu un jucător important de play-off în Liga 1.

Ești un fotbalist cu experiență în Liga 1. Pe lângă titlul și Supercupa cu Astra, ai mai jucat pentru Rapid. Cine crezi că va câștiga campionatul?
Eu sper că Rapid. Mi-au intrat la suflet suporterii și atmosfera, clubul în general. Le țin pumnii și m-aș bucura dacă ar câștiga ei, dar, realist fiind, cred că din nou Craiova este principala favorită la titlu. 

  • 94 de meciuri și 8 goluri a strâns Romario Moise în Liga 1.

Ce impresii ți-a lăsat Daniel Pancu de la revenire? Este antrenorul potrivit pentru titlu sau măcar pentru o calificare în cupele europene?
Sigur, de ce nu? A făcut o treabă foarte bună sezonul trecut la CFR Cluj. Este un antrenor, din punctul meu de vedere, foarte bun motivator și cred că îi va ajuta. Cunoaște foarte bine clubul, a crescut acolo, îl iubește și atunci sigur ca va da 100% pentru echipă și va face jucătorii să dea 100% pentru club.  

  • 24 de meciuri a jucat Romario Moise pentru Rapid în Liga 1, în care a marcat de două ori. 

Planurile de viitor ale mijlocașului

Ce planuri de viitor ai? Te vezi mai mulți ani la Bacău sau te gândești la un transfer?
Vă dați seama că mi-aș dori să am continuitate. În primul rând, pentru că mi-a lipsit asta în ultimii ani. Mi-aș dori să creștem nivelul la club, să ne punem obiective mai îndrăznețe, cum ar fi promovarea, de ce să nu reușim? Dacă nu se poate, pe plan personal, vă dați seama că îmi doresc să joc din nou în Liga 1. 

  • 9 cluburi a adunat Romario Moise în carieră: Astra Giurgiu (2015-2021, unde s-a și format), UTA (2019-2020, împrumut), Petrolul Ploiești (2021, împrumut), Rapid București (2021-2022), Beroe (2023 - Bulgaria), Concordia Chiajna (2023-2024), Ceahlăul Piatra Neamț (2024-2025), Politehnica Iași (2025) și FC Bacău (2025 - prezent). 
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