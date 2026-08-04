VIDEO EXCLUSIV Cum a început, de fapt, Bogdan Stoica sporturile de contact: „Fotbalul a fost prima mea dragoste”

Publicitate
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Bogdan Stoica a dat cărțile pe față și a dezvăluit cum a făcut, de fapt, primii pași în sport.

TAGS:
povestilesport.ro
Din articol

Bogdan Stoica este cel mai recent invitat al lui Andru Nenciu la emisiunea „Poveștile Sport.ro”. În vârstă de 36 de ani, sportivul a povestit despre primul său moment în sala de lupte, dar și despre cum este relația sa cu fratele lui, Andrei.

Cum a debutat Bogdan Stoica în sporturile de contact

Invitat la „Poveștile Sport.ro”, Bogdan Stoica a dezvăluit cum a pășit pentru prima oară într-o sală de lupte. Decizia a venit la îndemnul fratelui său, Andrei. Luptătorul a făcut sport încă de mic, însă la un moment dat a luat o pauză de aproximativ un an, pentru ca trupul său să aibă timp să se dezvolte armonios.

Spre surprinderea tuturor, nu luptele au fost prima dragoste a lui Bogdan Stoica. Acesta a recunoscut că inițial a practicat fotbal, însă a considerat că sporturile de contact i se potrivesc mai bine. În schimb, pasiunea pentru „sportul rege” a rămas, iar în prezent evoluează la un club din eșalonul al patrulea.

„La început am cochetat cu fotbalul, îmi plăcea foarte mult. Și acum mai joc în Liga a IV-a, aceea a fost prima mea dragoste. Am fost la un control medical la un moment dat, iar medicul mi-a spus că nu mă dezvoltam corespunzător, eram foarte mic. Mi-au recomandat atunci să iau o pauză de la sport, pentru a-i da voie corpului să crească. Într-un singur an m-am înălțat mult, dar nu a fost neapărat un lucru bun pe moment: eram slăbuț, dar foarte înalt.

Andrei mi-a spus să vin alături de el la sală, să las fotbalul, asigurându-mă că o să-mi placă. L-am urmat și așa am ajuns în situația de astăzi. La început am făcut Wushu, unde nu lovești la sol, dar ai voie să proiectezi adversarul. De exemplu, pentru doi sau trei pumni primești un punctaj, în timp ce o proiectare este punctată dublu”, a povestit Bogdan Stoica.

Bogdan Stoica - imagini de colecție

  • Bogdan stoica de comentat 04
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Cum vede Bogdan Stoica relația cu fratele său

Deși fratele său este mai mare cu aproape trei ani, relația dintre cei doi este una foarte strânsă. Bogdan Stoica a recunoscut faptul că „Frații Stoica” este deja un brand, însă e conștient că nu s-ar fi ajuns aici fără susținerea necondiționată a publicului.

„Sunt un sportiv nu doar talentat, ci și carismatic. Eu și fratele meu am prins foarte bine la public. Oamenii ne-au susținut și le mulțumim că ne sunt alături. «Frații Stoica» este un brand al nostru, așa am fost construiți încă de la început: să nu fim priviți separat, Andrei Stoica și Bogdan Stoica, ci să fim «Frații Stoica»”, a mai spus Bogdan Stoica.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un bărbat a câștigat aproape 400.000 de dolari la loto după ce a cumpărat două bilete și ambele au fost câștigătoare, în SUA
Un bărbat a câștigat aproape 400.000 de dolari la loto după ce a cumpărat două bilete și ambele au fost câștigătoare, în SUA
ULTIMELE STIRI
Câți bani a primit, de fapt, U Cluj după transferul lui Andrei Coubiș: „A fost important pentru jucător”
Câți bani a primit, de fapt, U Cluj după transferul lui Andrei Coubiș: „A fost important pentru jucător”
Istvan Kovacs îl va arbitra pe Darius Olaru în Champions League!
Istvan Kovacs îl va arbitra pe Darius Olaru în Champions League!
A auzit ce a spus Șumudică despre Marius Baciu și a reacționat: „În top antrenori pe care i-am avut!”
A auzit ce a spus Șumudică despre Marius Baciu și a reacționat: „În top antrenori pe care i-am avut!”
Mauricio Pochettino a semnat: ”Este un nou început”
Mauricio Pochettino a semnat: ”Este un nou început”
Bogdan Stoica a dezvăluit secretul prin care a ajuns campion: „M-am bucurat de acest avantaj”
Bogdan Stoica a dezvăluit secretul prin care a ajuns campion: „M-am bucurat de acest avantaj”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali a anunțat lovitura anului, Dan Petrescu la FCSB: ”Am acceptat”

Gigi Becali a anunțat lovitura anului, Dan Petrescu la FCSB: ”Am acceptat”

OUT de la FCSB! Gigi Becali s-a săturat: ”Îl dau gratis la Dinamo”

OUT de la FCSB! Gigi Becali s-a săturat: ”Îl dau gratis la Dinamo”

FCSB, din nou de vânzare! Suma cerută de Gigi Becali: „Vine un american și o dau imediat!”

FCSB, din nou de vânzare! Suma cerută de Gigi Becali: „Vine un american și o dau imediat!”

Gigi Becali taie în carne vie după egalul cu Farul: „Toată echipa schimbată!”. Nici preferatul său n-a scăpat: „S-a crezut Maradona”

Gigi Becali taie în carne vie după egalul cu Farul: „Toată echipa schimbată!”. Nici preferatul său n-a scăpat: „S-a crezut Maradona”

”Pariul” lui Basarab Panduru după FCSB - Farul: ”Viitorul număr 10 de la națională”

”Pariul” lui Basarab Panduru după FCSB - Farul: ”Viitorul număr 10 de la națională”

FCSB - Farul 2-2 | Joao Paulo a salvat un punct pentru roș-albaștri în ultimele minute

FCSB - Farul 2-2 | Joao Paulo a salvat un punct pentru roș-albaștri în ultimele minute



Recomandarile redactiei
Romario Moise, pregătit să se relanseze la Bacău: „Am demonstrat că pot”. Cum vede lupta din Liga 2 și din Superligă
Romario Moise, pregătit să se relanseze la Bacău: „Am demonstrat că pot”. Cum vede lupta din Liga 2 și din Superligă
Câți bani a primit, de fapt, U Cluj după transferul lui Andrei Coubiș: „A fost important pentru jucător”
Câți bani a primit, de fapt, U Cluj după transferul lui Andrei Coubiș: „A fost important pentru jucător”
Istvan Kovacs îl va arbitra pe Darius Olaru în Champions League!
Istvan Kovacs îl va arbitra pe Darius Olaru în Champions League!
Gigi Becali a anunțat lovitura anului, Dan Petrescu la FCSB: ”Am acceptat”
Gigi Becali a anunțat lovitura anului, Dan Petrescu la FCSB: ”Am acceptat”
A auzit ce a spus Șumudică despre Marius Baciu și a reacționat: „În top antrenori pe care i-am avut!”
A auzit ce a spus Șumudică despre Marius Baciu și a reacționat: „În top antrenori pe care i-am avut!”
Alte subiecte de interes
Iosif Rotariu e invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro. S-a luptat cu Maradona, acum dă verdictul despre Messi
Iosif Rotariu e invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro. S-a luptat cu Maradona, acum dă verdictul despre Messi
Robert Niță, scurt și la obiect când a fost întrebat cine câștigă Premier League! Campionatul Angliei, exclusiv pe VOYO
Robert Niță, scurt și la obiect când a fost întrebat cine câștigă Premier League! Campionatul Angliei, exclusiv pe VOYO
CITESTE SI
Navele scufundate de germani în Dunăre au ieșit la suprafață, aproape de Porțile de Fier 2. De ce nu pot fi scoase

stirileprotv Navele scufundate de germani în Dunăre au ieșit la suprafață, aproape de Porțile de Fier 2. De ce nu pot fi scoase

Kylian Mbappé a comis-o! Ce fotografie a postat din greșeală la 5:30 dimineața. Imaginea a dispărut în câteva secunde, dar fanii au apucat să o salveze

protv Kylian Mbappé a comis-o! Ce fotografie a postat din greșeală la 5:30 dimineața. Imaginea a dispărut în câteva secunde, dar fanii au apucat să o salveze

Cum arată Castelul Corvinilor după ce a fost restaurat. „Imposibilul este, totuşi, posibil”. GALERIE FOTO

stirileprotv Cum arată Castelul Corvinilor după ce a fost restaurat. „Imposibilul este, totuşi, posibil”. GALERIE FOTO

ANIMAȚIE GRAFICĂ. De ce seacă Dunărea Veche. Cum preia Brațul Bala 85% din debitul fluviului

stirileprotv ANIMAȚIE GRAFICĂ. De ce seacă Dunărea Veche. Cum preia Brațul Bala 85% din debitul fluviului

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Medic vs Rodriguez


00:00
UEFA Europa Conference League
Play on sport: FK Auda - FCSB


00:00
UEFA Europa Conference League
FK Auda - FCSB


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Ankalaev vs Rountree Jr.


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Ankalaev vs Rountree Jr.


00:00
UEFA Europa League
Twente - Ferencvaros


00:00
UEFA Europa Conference League
FCSB - FK Auda


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Du Plessis vs Usman


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Du Plessis vs Usman


00:00
UFC
(EN) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!