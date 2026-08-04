Bogdan Stoica este cel mai recent invitat al lui Andru Nenciu la emisiunea „Poveștile Sport.ro”. În vârstă de 36 de ani, sportivul a povestit despre primul său moment în sala de lupte, dar și despre cum este relația sa cu fratele lui, Andrei.

Cum a debutat Bogdan Stoica în sporturile de contact

Invitat la „Poveștile Sport.ro”, Bogdan Stoica a dezvăluit cum a pășit pentru prima oară într-o sală de lupte. Decizia a venit la îndemnul fratelui său, Andrei. Luptătorul a făcut sport încă de mic, însă la un moment dat a luat o pauză de aproximativ un an, pentru ca trupul său să aibă timp să se dezvolte armonios.

Spre surprinderea tuturor, nu luptele au fost prima dragoste a lui Bogdan Stoica. Acesta a recunoscut că inițial a practicat fotbal, însă a considerat că sporturile de contact i se potrivesc mai bine. În schimb, pasiunea pentru „sportul rege” a rămas, iar în prezent evoluează la un club din eșalonul al patrulea.

„La început am cochetat cu fotbalul, îmi plăcea foarte mult. Și acum mai joc în Liga a IV-a, aceea a fost prima mea dragoste. Am fost la un control medical la un moment dat, iar medicul mi-a spus că nu mă dezvoltam corespunzător, eram foarte mic. Mi-au recomandat atunci să iau o pauză de la sport, pentru a-i da voie corpului să crească. Într-un singur an m-am înălțat mult, dar nu a fost neapărat un lucru bun pe moment: eram slăbuț, dar foarte înalt.

Andrei mi-a spus să vin alături de el la sală, să las fotbalul, asigurându-mă că o să-mi placă. L-am urmat și așa am ajuns în situația de astăzi. La început am făcut Wushu, unde nu lovești la sol, dar ai voie să proiectezi adversarul. De exemplu, pentru doi sau trei pumni primești un punctaj, în timp ce o proiectare este punctată dublu”, a povestit Bogdan Stoica.