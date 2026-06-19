Patronul roș-albaștrilor a dezvăluit că mutarea lui Anderson Ceara a căzut definitiv, iar fotbalistul brazilian de la FK Csikszereda nu va mai ajunge la campioana României.

Fotbalistul în vârstă de 26 de ani ar fi trebuit să semneze un contract pe două sezoane cu FCSB, iar formația din Miercurea Ciuc urma să primească 450.000 de euro, plus 25% dintr-un viitor transfer.

Cu toate acestea, Gigi Becali a anunțat că negocierile s-au încheiat fără succes și a refuzat să ofere explicații suplimentare.

„Cert e că nu suntem în grafic cu achizițiile. Nu e problemă de bani, dar nu îi găsim. Pe Anderson Ceara l-am dat înapoi. Nu mai este, a căzut transferul. Nu are rost să mai vorbim acum de ce. A căzut transferul. Nu pot să spun de ce. Ceara nu este jucătorul lui FCSB și nici nu va fi”, a declarat patronul FCSB la Digi Sport.

Unde se afla Anderson Ceara când Gigi Becali a făcut anunțul

Interesant este că, în timp ce Becali vorbea despre anularea transferului, Anderson Ceara se afla chiar la București.

Brazilianul a publicat pe contul său de Instagram, la secțiunea „Story”, o fotografie dintr-o sală de fitness din Capitală, unde se antrena. VEZI FOTO