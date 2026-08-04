Bogdan Stoica este cel mai recent invitat al lui Andru Nenciu la emisiunea „Poveștile Sport.ro”. În vârstă de 36 de ani, sportivul a dezvăluit cum se pregătește înainte de o luptă, dar și care a fost marele său secret pentru a reuși.

Cum se pregătește Bogdan Stoica înainte să intre în ring

Aflat în platoul emisiunii „Poveștile Sport.ro”, Bogdan Stoica a subliniat că kickboxingul este un sport extrem de complex, în care talentul nu este suficient pentru a face performanță. De exemplu, înainte de a urca în ring, luptătorul face nu mai puțin de două antrenamente zilnic: unul de pregătire fizică și unul tehnico-tactic, de kickboxing.

Totodată, Bogdan Stoica a recunoscut că este foarte dificil pentru sportivi să își mențină concentrarea pe tot parcursul luptelor. Acolo se face diferența, deoarece un meci poate fi pierdut dintr-un singur motiv: pierderea controlului și acumularea unei furii peste măsură.

„Kickboxingul este un sport extraordinar de complex. Nu trebuie doar să fii pregătit fizic, ci să fii foarte bine pus la punct pe toate planurile: tactic, fizic și, mai ales, să-ți controlezi în permanență furia. Nu trebuie să te lase stăpânit de ea, dacă ești foarte furios și îți pierzi concentrarea, nu mai ai cum să-ți duci planul de meci la bun sfârșit.

Nu-ți dorești să pierzi o luptă doar pentru că ai acumulat prea multă furie. Trebuie să fii concentrat, indiferent de importanța meciului. Fie că este vorba despre o gală mai mică sau una puternică, ai un minim de două luni de pregătire. Eu, personal, fac două antrenamente pe zi: unul de pregătire fizică și unul de kickboxing”, a declarat Bogdan Stoica.