VIDEO EXCLUSIV Bogdan Stoica a dezvăluit secretul prin care a ajuns campion: „M-am bucurat de acest avantaj”

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Alexandru Hațieganu
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Bogdan Stoica a transmis care sunt secretele prin care sportivii pot ajunge la cel mai înalt nivel.

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Bogdan Stoica
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Bogdan Stoica este cel mai recent invitat al lui Andru Nenciu la emisiunea „Poveștile Sport.ro”. În vârstă de 36 de ani, sportivul a dezvăluit cum se pregătește înainte de o luptă, dar și care a fost marele său secret pentru a reuși.

Cum se pregătește Bogdan Stoica înainte să intre în ring

Aflat în platoul emisiunii „Poveștile Sport.ro”, Bogdan Stoica a subliniat că kickboxingul este un sport extrem de complex, în care talentul nu este suficient pentru a face performanță. De exemplu, înainte de a urca în ring, luptătorul face nu mai puțin de două antrenamente zilnic: unul de pregătire fizică și unul tehnico-tactic, de kickboxing.

Totodată, Bogdan Stoica a recunoscut că este foarte dificil pentru sportivi să își mențină concentrarea pe tot parcursul luptelor. Acolo se face diferența, deoarece un meci poate fi pierdut dintr-un singur motiv: pierderea controlului și acumularea unei furii peste măsură.

„Kickboxingul este un sport extraordinar de complex. Nu trebuie doar să fii pregătit fizic, ci să fii foarte bine pus la punct pe toate planurile: tactic, fizic și, mai ales, să-ți controlezi în permanență furia. Nu trebuie să te lase stăpânit de ea, dacă ești foarte furios și îți pierzi concentrarea, nu mai ai cum să-ți duci planul de meci la bun sfârșit. 

Nu-ți dorești să pierzi o luptă doar pentru că ai acumulat prea multă furie. Trebuie să fii concentrat, indiferent de importanța meciului. Fie că este vorba despre o gală mai mică sau una puternică, ai un minim de două luni de pregătire. Eu, personal, fac două antrenamente pe zi: unul de pregătire fizică și unul de kickboxing”, a declarat Bogdan Stoica.

Bogdan Stoica - imagini de colecție

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Care este secretul lui Bogdan Stoica

În continuare, sportivul a ținut să le mulțumească tuturor colaboratorilor, fără de care nu ar fi ajuns la acest nivel. Totuși, Bogdan Stoica a fost sincer și a recunoscut că a avut o genetică propice pentru sport, în condițiile în care nu pune atât de mult preț pe alimentație.

„Echipa mea este formată din colegii de la sală, care mă ajută să evoluez. Îi am alături pe fratele meu, pe antrenorul meu de kickboxing și pe preparatorul fizic. Lucrez cu un preparator fizic foarte bun din lumea sportului — este vorba despre Silviu, care este antrenor și la echipa de handbal CSM București. Am avut preparatori fizici buni de-a lungul timpului, însă el este la un alt nivel.

(n.r. - Cât de mult contează alimentația?) Sincer să fiu, am fost foarte atent înainte de ultima luptă din Japonia, când a trebuit să slăbesc 16 kilograme. În general, totuși, nu sunt foarte strict. M-a ajutat mult genetica! Am avut un plus undeva, încă nu mi-am dat seama exact ce, dar m-am bucurat de acest avantaj”, a mai spus Bogdan Stoica.

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